De más a menos fue la rutina de Laila Roth en el Festival de Viña, pero que tuvo un hilarante chiste que incluyó a alguien del público.

Y es que si primero el público pidió el beso entre la humorista y Juanita Parra y Yamila Reyna; dándoselo finalmente solo entre las argentinas; la comediante luego molestó con todo al rostro de TVN y panelista en Echale la Culpa a Viña.

Laila se puso a explicar que ella y su pareja no se revisaban los celulares y que no estaba bien. Pero luego miró a Yamila, pidiéndole disculpas por no haberle avisado a tiempo sobre ese consejo. La también actriz estalló en risa cuando la cámara la mostraba, aunque no todos entendieron el chiste.

¿Por qué Laila Roth le hizo ese chiste a Yamila Reyna?

Lo cierto es que la argentina vino bien preparada al Festival de Viña al menos en algunos chismes, al menos se sabía bien la historia amorosa de Yamila Reyna.

Hace algunos meses Reyna terminó con su pareja, el futbolista Diego "Mono" Sánchez, quien hoy milita en Coquimbo Unido. El motivo fue justamente unos pantallazos filtrados que tuvo el arquero a otra mujer.

Problema que desencadenó el quiebre entre ambos, aunque en los últimos días el portero de los Piratas ha intentado volver con la argentina.

De ahí que el chiste de los mensajes causó tanta sensación en la propia Yamila, aunque ese "palo" no ayudó mucho para que la rutina surgiera efecto en el público de la Quinta Vergara con el correr de los minutos.

Ya pasados los 20 minutos de la rutina de Laila Roth, pocas risas y un par de pifias con una presentación que no funcionó mucho. Aunque en un principio había funcionado, la comediante no logró conectar con el público e incluso en redes sociales estaba disputado entre quienes esperaban que le fuera bien y otros que la criticaron.