El manager de Daddy Yankee, Raphy Pina, dejó la grande la noche de este lunes, con la revelación de un video que dejó grabado antes de ingresar a prisión, en el que desmiente contundentemente los dichos de Don Omar sobre el Big Boss, además de hablar de lo que provocó la enemistad entre los reggaetoneros.

Pero curiosamente en medio del fuego cruzado de declaraciones, el productor musical dio a conocer uno de los grandes secretos del Festival de Viña del Mar: ¿Por qué Don Omar llegó tarde a cerrar el evento en 2016 y tuvo sufriendo a muchos de sus fanáticos?

La reciente disputa entre los cantantes surgió por distintas declaraciones en conversaciones con reconocidos youtubers centroamericanos y caribeños. Las quemantes declaraciones han ganado titulares, porque han llevado al público a adentrarse en la conflictiva relación entre ambos artistas.

Al punto de que Pina, quien cumple una condena la prisión de Butner, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se tenía preparado un video para reaccionar ante las inminentes declaraciones de Don Omar.

¿Por qué Don Omar llegó tarde a Viña 2016?

Lo que pasó con The Kingdom, el colapso de la gira y luego un incidente en Las Vegas, aparentemente pusieron a Don Omar en contra de Raphy Pina. El productor dice que lo culpó de todo. Desde ese momento empezó a hacerle la vida imposible.

Y Chile no se podía quedar fuera de esta historia: el manager del Big Boss se dispuso a contar el tras bambalinas con las razones sobre el retraso que sufrió Don Omar en su llegada al Festival de Viña del Mar 2016, cuando le tocaba cerrar el evento, perdió los vuelos y terminó llegando recién a las 02:30 de la madrugada a la Quinta Vergara para hacer su show.

La verdad tras el engorroso momento se conoce a más de seis años de aquella edición del certamen, y era muy distinta e iba más allá de las explicaciones que entregó la organización del certamen en ese momento.

"Una de las cosas que me hizo (Don Omar), que lo pueden buscar o preguntarlo en la industria: Viña del Mar. Tenía que viajar a Viña del Mar a un concierto. Mi gente, por joderme. El tiene que salir, por ejemplo un 9 y no salió. Salió al otro día. Compró sus pasajes él, directo, con todo el Crew en Viña del Mar", contó Raphy.

Luego indicó que "compró sus pasajes y a que no adivinan qué pasó... Llegó tarde a la escala para Viña del Mar. Por joder. Él me escribe 'perdí el vuelo'. '¿Perdiste el vuelo? ¡No! Tú llegabas a las 8 y la escala salía a las 7. Tú sabías que eso no iba a pasar'. Lo tengo por escrito guardado. Me dice: 'eso es problema tuyo. Y si tú haces que no llegue a Viña del Mar yo voy a publicar que gracias a ti, no fui'".

"¿Saben lo que hice? Empecé a llorar también. Donde ninguno de ustedes ha estado viéndome sufrir como un hijo de pu**. Empecé a llorar. No sabía qué hacer. El tipo me amenazó, era mi culpa, por texto. Así que busqué un avión privado ¡pa' Chile, papi!",

"Me lo consiguió Ciego, gracias a Dios. El (manager) de Nicky Jam me dice 'mira, papi, conseguí a alguien. Son 100 mil (dólares). Y yo me ganaba 20 mil de ese party. Él (Don Omar) me dijo que lo tenía que pagar yo. Y qué yo hice. Ninguno de ustedes, los que hablan en las redes puso un peso. Lo puse yo, puse 100 mil dólares, que nunca me había montado en una avión pagando eso", recalcó Pina.

Pero eso no era todo: "Pagué el avión, llamé a la gente de Wisin, él estaba ese día, para que cantara antes, que me hiciera el favor. Porque él (Don) iba a llegar para la foto final. Búscalo en Youtube, que llegó tarde, que subió una foto en un avión privado. Ni gracias. Yo dije 'si da gracias, me calmo'. El malo. Pagué 100 mil dólares para que mi reputación no se jodiera. Aunque no tuviera reputación".