Amy Jo Johnson revela los motivos por el que no se sumó al regreso de Power Rangers: "dejen de decir que fue por dinero"

Una gran noticia recibieron los fans de la franquicia de Power Rangers, la icónica serie de acción de los 90s, la cual regresará a la pantalla gracias a Netflix con una entrega especial que tendrá el regreso de queridos personajes de la historia del show.

Sin embargo, hay una importante ausencia que impactó a los fans que soñaban con ver a gran parte del elenco original de Power Ranger juntos nuevamente en pantalla. Amy Johnson, quien interpretó a la primera Pink Ranger, Kimbertly Hart, no se sumó a la ficción y aclaró a través de sus redes sociales los motivos de su ausencia.

¿Por qué Amy Jo Johnson no regresó a Power Ranger?

Johnson tuiteó: “Para que conste, nunca dije que no”, tuiteó. “Simplemente, no dije que sí a lo que me ofrecieron. ¡Pero hay otras cosas divertidas en la tienda! ¡Espero ver a mis amigos patear traseros!”

Pero tras el estreno del primer tráiler, los fans nuevamente le consultaron por qué decidió no participar en el proyecto señalando: "Por favor, dejen de decir que no hice la reunión por dinero”, escribió.

“Simplemente no es cierto. Tal vez simplemente no quería usar spandex a los 50, o no podía ir a filmar en Nueva Zelanda por un mes".

¿Cuál es la trama de la nueva serie?

Al igual que la serie original estrenada en 1993 , Rita Repulsa está nuevamente en la tierra, pero esta vez con un nuevo rostro. La icónica villana de la serie planea destruir todo y apoderarse de la tierra, por lo que los rangers deberán unirse para evitar esto.

La serie en su primer avance reveló que Trini, la primera ranger amarilla, falleció por culpa de Rita, por lo que su hija, impedirá que la villana sigue aterrorizando a la tierra. La intérprete del personaje, Thuy Trang, falleció el año 2001 a causa de un accidente automovilístico.

A ellos se le suman Steve Cardenas, Johnny Yong Bosch, Karan Ashley y Catherine Sutherland, quienes interpretaron a los segundos Red, Black, Yellow y Pink Rangers, respectivamente.