Netflix creará la secuela para "Pollitos en Fuga" a más de dos décadas del estreno de la película original

"Pollitos en Fuga" volverá a batir sus alas para intentar escapar, esta vez de la mano de Netflix y a más de dos décadas del debut de la película original, que contó con las voces de Mel Gibson, Julia Sawalha y Phil Daniels.

No es gratuito que el anuncio se haya producido justo hoy, 23 de junio, el servicio de streaming lo hizo coincidir con un nuevo aniversario de la película animada y lo reveló a través de su cuenta en Twitter del Reino Unido e Irlanda.

"Noticias desde el gallinero: Exactamente a 20 años desde que la original fue estrenada, podemos confirmar que habrá una secuela de 'Pollitos en Fuga' que debutará en Netflix!!", escribieron en un tuit.

Según Variety, la trama retomará a Rocky y Ginger después de que tuvieron una hija, momento en el que "se detonarán los rumores sobre una terrible amenaza en su tierra natal". El gancho entonces será que los pollos ahora "irrumpirán" en la granja, en vez de escapar de ella.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.