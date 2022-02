Cote López reacciona ante negativos comentarios sobre su ropa en Pobre Novio: "Lo que si me pareció raro..."

Cote López finalmente tuvo un momento libre para reaccionar ante los negativos comentarios que surgieron sobre su ropa a través de la teleserie #PobreNovio, instancia en la que los protagonistas de la producción de Mega ningunearon un par de prendas de su colección deportiva.

Los dardos se dieron en medio de una escena que tuvo a Santiago (Etienne Bobenrieth) y Alicia (Luz Valdivieso) como protagonistas, en un momento en que ella descubre un regalo que él le había preparado.

Las prendas criticadas eran un peto y un pantalón deportivo con diseño animal print, ambos de la marca Be Active, de propiedad de la esposa de Luis Jiménez.

"Tu mamá me dijo que estabas de cumpleaños mañana, entonces fui y te compré un regalo. Era sorpresa para mañana, pero como ya lo encontraste ábrelo. Ojalá te guste", le comenta Santiago a Alicia.

Ella, entusiasmada, responde: "Gracias, me encantan los regalos. Lo voy a abrir, ¿qué es?". Todo bien hasta que Alicia ve las prendas y aparentemente no son de su gusto, ya que deja claramente establecido que no le gustaron.

"Chuta, está un poquito grande y realmente muy feo, ¿o no? Está horrible, no sé por qué le hice caso al Johnny, si fue él quien me recomendó esta cuestión, caben tres Alicias acá adentro. Te voy a regalar otra cosa, algo que te guste", indica el protagonista de la ficción ante el desdén de su contraparte.

Mientras Alicia remata: "Está muy feo".

¿Qué dijo Cote López de la crítica a su ropa en #PobreNovio?

Diplomática, Cote López compartió su percepción sobre el asunto durante la última jornada, a propósito de las reiteradas consultas que le llegaron sobre el tema.

Pero faltaba un ingrediente para armar más cizaña, resulta que la usuaria que envió su respuesta a la empresaria expuso: "Justo cuando salió la ropa de Diana salió eso en Mega de tu ropa. Sospechoso".

La insinuación es que el lanzamiento de la línea de ropa deportiva de Diana Boloco coincidió con los malos comentarios en #PobreNovio, como si el canal estuviese poniéndose del lado de su rostro, alabando sus prendas y basureando lo de López.

Entonces, Cote fue y aclaró: "Esto me lo han escrito tanto, de la ropa de Be Active que salió en una teleserie, que Diana justo sacó la ropa y todo. Yo voy a aclarar una cosa, yo creo que jamás Diana se prestaría para una cuestión así, me parece demasiado".

"Mucha buena onda, espero que le vaya excelente. Hay espacio para todo el mundo", añadió cariñosa.

Aunque Cote López también evidenció algunas suspicacias: "Lo que si me pareció raro era que mostraran tanto la marca en la teleserie porque yo jamás he visto que muestren Coca-Cola y digan qué asco Coca-Cola".