La modelo y empresaria María José López utilizó sus redes sociales para responder a quienes la critican por no votar en las presentes elecciones presidenciales, en el marco de la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

A través de su cuenta de Instagram, Coté entregó sus motivos y explicó por qué ni ella ni su marido, el futbolista, Luis "Mago" Jiménez votaran en las Elecciones 2021.

"Mi gente, saben… se están pasando con el tema que no vamos a votar. Luis tiene vacaciones solamente una vez al año, que es ahora en diciembre, y de verdad que no íbamos a cambiar las vacaciones y todo por dos votos extras, no sé ¿ustedes lo hubieran hecho, de verdad, sinceramente, si tienen sólo esta oportunidad para viajar?", comenzó señalando López.

Luego respondió a las críticas que ha recibido a través de las redes debido a esto. "Es que todo el mundo me está escribiendo 'irresponsables', 'no les importa lo que pasa en el país', 'me decepcionaste'. Lo encuentro demasiado too much. No sé si es porque les molesta que estemos acá, la verdad o qué, pero igual lo encuentro súper fome".

"Imagínense que hay gente que me dice 'por qué no se devolvieron por último', ¿Cómo nos vamos a devolver? somos nueve personas, es viajar con niños, es comprar pasajes...", concluyó indicando en el registro Coté López.