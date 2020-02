Pimpinela: Los memes que deja la actuación de los argentinos en Viña 2020

Los argentinos de Pimpinela inundaron con sus éxitos el escenario del Festival de Viña del Mar 2020, y se llevaron por primera vez en su carrera las Gaviotas, gracias al reconocimiento del público que esperó hasta la madrugada de este miércoles para cantar junto a ellos.

Joaquín y Lucía Galán desplegaron todo su histriónico talento y potencial vocal ante una Quinta Vergara repleta, a pesar de que tuvieron que sortear unos cuantos problemas de audio.

Mientras, en las redes sociales ardían con los cientos de memes y bromas que surgieron en torno al dúo que cerró la tercera jornada del certamen.

Cecilia Morel:

Me engañaste, me mentiste,

Me dijiste que desde aquel día ya no la veías,

Me engañaste, y seguí siendo sólo en tu vida

Una compañía, me mentiste,

Me pediste que espere por ti, hoy te quedas con ella...