El reconocido guionista y director nominado al Oscar Peter Bogdanovich falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada por su hija Antonia Bogdanovic.

La hija del director de The Last Pictures Show, cinta nominada a los Premios de la Academia , señaló a The Hollywood Reporter que su padre falleció la medianoche del jueves en su casa debido a motivos naturales.

El intérprete saltó a la fama gracias a su participación en The Last Picture Show (1971). El drama en blanco y negro ambientado en una ciudad de Texas obtuvo ocho nominaciones a los Premios de la Academia, incluida la dirección y el guión adaptado, y premios de actuación secundaria para Cloris Leachman y Ben Johnson.

Bogdanovich es hijo de un pianista serbio (Borislav) y una pintora austríaca (Herma), y ambos llegaron a Kingston, Nueva York, desde Europa en el año del nacimiento de su hijo. En los años 50, Bogdanovich estudió actuación con Stella Adler, cuyos alumnos incluían a Marlon Brando y Robert De Niro.

Como amante de las artes, el actor programó películas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York a principios de los años sesenta. Se mudó a Los Ángeles con su esposa Polly Platt en 1968 con la intención de convertirse en cineasta.

Bogdanovich participó en producciones como The Sopranos, How i met Your Mother, Los SImpsons, Law and Order Criminal Intent, Rizzoli & Isles, The Good Wife, 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter, Kill Bill e It Parte 2.