Pepe Grillo y Nitro en la punta de la tabla de FMS Chile

La quinta fecha de FMS Chile dejó al rojo vivo la liga profesional de freestyle, ya que Pepe Grillo perdió el invicto y la lucha por el título tiene a varios candidatos. Nitro igualó en puntos al bicampeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos y sueña con el campeonato en la Freestyle Master Series.

Pepe Grillo sigue en la cima con 10 puntos y 1727,5 PTB, es seguido por Nitro con 10 unidades y 1623 PTB, y el podio lo cierran Ricto con 9 puntos y 1732 PTB, y Joqerr con 9 puntos y 1664 PTB.

Pero eso no es todo, porque los resagados recuperaron terreno y también pueden campeonar. Teorema aparece en la quinta posición con 8 puntos, más abajo están Esezeta (6 puntos), Tom Crowley (6 puntos), Jokker (6 puntos), Acertijo (5 puntos y una batalla menos) y El Menor (2 puntos y una batalla menos).

Las últimas cuatro fechas de FMS Chile serán imperdibles, ya que quedan batallas como Pepe Grillo vs. Ricto, Joqerr vs. Ricto y Nitro vs. Teorema que son duelos directos para definir al campeón de la segunda temporada de la Freestyle Master Series.