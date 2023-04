La actriz estadounidense Sarah Paulson entregó detalles sobre su estrecha amistad de más de tres décadas con el actor nacional Pedro Pascal.

Pascal conocido por su participación en The Last of Us y The Mandalorian, es el protagonista de la nueva portada de la revista Esquire, en donde la conocida actriz entregó detalles de los comienzos del actor en la industria.

La protagonista de la serie de antología American Horror Story reveló que se conocen desde el comienzo de sus carreras, en donde Paulsen le daba dinero de sus trabajos actorales para que Pascal pudiera alimentarse.

Los dos actores se conocieron por primera vez en 1993 cuando Pascal llegó a la ciudad de Nueva York como estudiante en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

“Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años”, dijo Paulson, “Y nos perdíamos tanto en ellas. Puedes llenar los espacios en blanco sobre el por qué de eso como quieras, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente”.

Después de la universidad, Pascal se mudó a Los Ángeles para intentar triunfar como actor, en donde consiguió aparecer en algunos capítulos de las series "Buffy the Vampire Slayer", "Touched by an Angel" y "Undressed",

Sin embargo, no era suficiente para pagar las cuentas. Debido a esto, regresó a Nueva York, para intentarlo nuevamente el año 2000.

“Él ha hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mi viático de un trabajo en el que estaba trabajando para que pudiera tener dinero para alimentarse”, dijo Paulson a Esquire.

“Morí tantas muertes”, dijo Pascal sobre ese complejo episodio de su vida. “Mi visión era que si no tenía una gran exposición a los 29 años, se acabó, así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea de que luciera como pensé que sería cuando era un niño. Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión”.

Pascal continua con su gran carrera en Hollywood. Actualmente es el protagonista de dos grandes series de televisión, "The Last of Us" de HBO y "The Mandalorian" de Disney, y tiene un cortometraje dirigido por Pedro Almodóvar que se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Cannes 2023 el próximo mes.

“Solo quieres que tenga éxito”, dijo Paulson. “Y eso para mí, siento que es el signo de una gran estrella de cine. Estoy listo para que tome las riendas de los muchachos de las comedias románticas del pasado, como Bruce Willis y Mel Gibson y todos estos muchachos. Él puede ser todo eso. Hagamos un remake de 'Die Hard' con Pedro. Rehace todas las películas de 'Arma Letal' con Pedro”.