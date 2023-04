Patricia Maldonado es uno de los rostros televisivos más conocidos, quien ha participado en una diversidad de programas en canales nacionales. Ahora, la opinóloga, se encuentra viviendo en su residencia en el campo sin aparecer en la TV. No obstante, fue invitada a un programa donde reveló los momentos complejos que pasó por estar 10 años fuera de las pantallas. Conoce sus dichos a continuación.

Patricia Maldonado revela momentos por cesantía

“Cuando quedé cesante, 10 años fuera del sistema, fue muy terrible”, comenzó hablando en el último capítulo de Tal Cual, instancia en la que decidió explicar algunos detalles de esa crisis económica que atravesó.

Luego, explicó que si bien “tenía recursos”, solo eran “para uno, dos, tres años, pero no para 10 o 12″. Además, sentía el rechazo de quienes alguna fueron sus compañeros de trabajo: “Yo no podía pasar por la puerta de un canal, porque no la Paty Maldonado no puede entrar. Había gente que me hacía el quite, que atravesaba con tal de no encontrarse conmigo”.

Por ese mismo lado, la crisis financiera, le pasó la cuenta a la comunicadora. Por ejemplo, sostuvo en el programa de TV+ que “pasé momentos muy complicados” y que “me cortaban la luz de mi casa, de la parcela”.

Incluso, Maldonado declaró que “le inventaba cosas a los cabros…, como yo vivo en el campo, siempre era que en el campo se cortaba la luz, que los cabros no supieran”. Al menos, apuntó, “jamás faltó un plato de comida ni a mis hijos, ni a nosotros, porque siempre he sido muy precavida en la parte comida”.

Un quiebre en su salud mental

Tras todo este contexto, Maldonado indicó cómo le afectó esta crisis a su salud mental: “Llegamos en un momento que estábamos solos, ahí no había amigos, muy poquitos que conservo hasta el día de hoy (...); mi suegra en estado depresivo, mi marido en estado depresivo, mi cuñado, que vivía conmigo, en estado depresivo”.