"No hay comunicación" Pato Torres se refiere a su separación de Titi García-Huidobro

El actor nacional y locutor radial, Patricio Torres habló acerca del quiebre de su relación con la también actriz Titi García-Huidobro, tras casi dos décadas de relación.

En conversación con Las Últimas Noticias el actor habló sobre la relación que tiene actualmente con su ex pareja. "Conversamos muy poco con Titi. No hay comunicación, solo la suficiente que se requiere para mantenerse informado por los niños".

Asimismo, aseguró que “nunca ha habido mala onda, todo lo contrario. Es muy extraño. Ella misma lo expresó en su minuto, según me contaron, en la televisión donde dijo que 'se acabó el amor’',

También comentó sobre posibilidad de que García-Huidobro comenzará otra relación “No me molestaría, en absoluto. El amor se acabó, ella es una mujer joven, bonita, tiene todo el derecho de buscar una pareja si ella lo desea, pero creo que no estamos en búsqueda”.

Sobre si ha utilizado aplicaciones de citas, como Tinder, Torres comentó que "muchas gente me ha hablado de Tinder, pregunté cómo era porque no domino las redes sociales. Recién me estoy metiendo a Instagram, porque me pareció interesante cómo llegas directamente a la gente, estoy sacando provecho de todas maneras. Pero Tinder me da temor; con quien me voy a meter, quién diablos puede ser la persona, en fin, Me provoca un poco de recelo". indicó.