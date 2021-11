El actor Patricio Torres estuvo presente en el nuevo programa de Mega "Pecados Digitales" en donde se sincero sobre los distintos temas que se buscan en la web sobre él.

En el espacio también se encontraban presente la abogada y ex participante de El Discípulo del Chef, Helhue Sukni y la modelo Lisandra Silva, quienes compartieron distintos aspectos de lo que comparten en sus redes sociales.

En ese contexto, el actor participó en el confesionario en donde se le consultó sobre su separación de la también actriz Titi García-Huidobro, tras casi dos décadas de relación.

"¿Sigues enamorado de Titi García-Huidobro?", preguntó la voz en off del espacio, a lo que el intérprete indicó: "No, yo creo que lamentablemente el amor se terminó y ese fue el motivo de la separación. Cuando el amor se va... estuvimos muy muy enamorados, vino el desamor y el desamor es tan fuerte como el amor".

Sobre si la extrañaba, el actor señaló que "no, el solo hecho de estar con mis hijos o recuperar otros hijos, el estar con mis hijos que son mayores eso también influye en que yo tenga una actitud diferente".

El actor también también señaló sobre la separación que “es bien especial, porque uno se empieza a acostumbrar a la soledad, porque de repente quieres estar con alguien, y llega el momento y quieres que se vaya”.

Torres comentó: “Viene mi separación, llega el estallido social, me voy a Colombia, regreso y cuarentena, fue todo junto y se sintió“.

“Fue fuerte porque era estar solo en un departamento y por obligación”, expresó, señalando que pasó por complicados momentos. “Fueron cinco o seis meses, fuerte, potente, porque no sabía qué hacer, no podía salir. Me sentía como un preso, incomunicado en mi propia casa, ya que no podía conversar con nadie”, expresó.

Asimismo señaló: "Tengo ganas y me encantaría enamorarme, no con la aprensión que uno tiene cuando estás con una pareja constante. Quiero una amiga, buena onda, que nos entendamos, que podamos salir al teatro, ir a bailar. Me encantaría“.