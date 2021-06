Pato Torres y su separación de Titi García-Huidobro: "Hoy día pareciera que somos como dos desconocidos"

El reconocido actor nacional Patricio Torres estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde habla sobre su separación de la también actriz Titi García-Huidobro con quien estuvo en pareja por 18 años.

El actor habla con el conductor de canal 13 sobre distintos aspectos de su vida, como su larga trayectoria televisiva, sus personajes más recordados, su época juvenil y su vida personal.

Sobre su vida personal comentó que su madre se casó cuando era muy joven y solo tenía 16 años.

Así mismo se refirió a sus ideologías políticas, sobre lo que señaló “Yo empiezo a militar en el FER (Frente de Estudiantes Revolucionarios), que era la rama estudiantil del MIR, y el ’73 yo me voy cagando para afuera, no más universidad, no más préstamos universitarios, no más nada”, confesó.

El actor también habla sobre su separación de Titi García-Huidobro, quienes terminaron su relación en el año 2019. “Fue difícil, pero que triste pensar, y eso si me pone triste, es que el amor se haya acabado. Al punto de que hoy día pareciera que somos como dos desconocidos”,

Asimismo agregó que el será “el hombre más feliz el día que yo esté en una mesa sentado con mis cinco hijos compartiendo y que mis hijos tengan una relación fluida y maravillosa. Ese para mí va a ser el sueño cumplido y tarea cumplida, o sea, ahora me voy”.