Pato Torres sobre el dolor de perder a su madre: "Me derrumbe"

El conocido actor nacional Patricio Torres estuvo presente en "De tú a tú" programa que conduce Martín Cárcamo, en donde habló sobre diferentes aspectos de su vida como su extensa carrera, su separación de Titi García-Huidobro, recordó una divertida anécdota que involucra a la cantante mexicana Thalia y también se sincero sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de su madre.

Sobre sus padre el actor señaló que ambos se casaron cuando su madre tenía 15 años y su padre 25, debido a que ella estaba embarazada.

Señaló que siempre tuvo clara sus obligaciones como hermano mayor, debido a lo que le inculcaron sus padres. "Fue una responsabilidad tremenda, y te juro que me siento con esa responsabilidad hasta el día de hoy. Y siempre me encargué de mis hermanos”.

El actor explicó que su madre falleció de cáncer a los 64 años, tan solo 6 meses después del diagnostico y que la noticia fue extremamente dura para Patricio, quien jamás pensó que eso podía llegar a pasar. “Me derrumbé. Nunca me hubiese imaginado que mi mamá se iba a morir. Jamás. Cuando murió es lo mismo que te hubieran sacado la piel, esa es la sensación que yo sentí”.

Pato además revela que no confesó con su madre sobre el proceso que esta viviendo. “Porque no me atrevía. Fui muy cobarde frente a ese tipo de cosas. Nunca tuve la posibilidad de decirle ‘mamá te amo’, no fui capaz”.

“No sé si te ha ocurrido algo muy loco, como querer proteger a las personas por la sensibilidad que esto puede provocar. Siempre trato de disfrazar la situación para no causar dolor a la otra persona. Y esa cuestión me ha jugado mal porque muchas veces podría tomar decisiones que son tremendamente drásticas (…) y después me juegan en contra por el hecho de no afrontar, aunque duela”, agregó.

Tras esto, Martín le muestra a Patricio un video de la celebración del último cumpleaños de su madre lo que emociona al actor.

