Patricio Achurra hace callar a Marcela Vacarezza y cosecha el odio en Twitter

Las cosas usualmente andan tensas en Twitter, pero a veces se dan unos chispazos que crispan aún más el ambiente. Fue el caso de lo que pasó este martes cuando el actor y ex alcalde de Paine Patricio Achurra mandó a callar a la figura televisiva Marcela Vacarezza y terminó cosechando el odio en su contra.

Vacarezza publicó un mensaje contra la gestión de la clase política y el cambio en su visión sobre la crisis que enfrenta Chile desde octubre. En el mensaje cuestión que "O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa".

Fue ahí cuando irrumpió Achurra para, cual rey de España dirigiéndose a Hugo Chávez, mandó a callar a la también esposa de Rafael Araneda.

Vacarezza no se tomó tan mal la réplica y optó por lo sano, recomendando la vieja y confiable técnica del "no me siga entonces. Es más fácil".

Lo que vino después fue un descenso a las tinieblas para Achurra, quien cosechó lo peor de Twitter por lo que fue calificado como un "ataque machista".

Incluso le llegaron a servir citas de Voltaire sobre la libertad de expresión para que se desayunara este martes, antes de andar censurando a una mujer.

Aquí algunas de las respuestas que lo cuestionaron:

Achurra? El actor de la franja de la DC? El actor que trabajó durante toda la "dictadura" en el 13. Nunca, pero nunca le faltó pega. Si vemos teleseries de 70s y 80s, todos mismos actores q hoy reclaman q fueron excluidos y blabla. Achurra, cállate tú mejor. — SAPD (@SAPD1972) January 8, 2020

Mejor diga un argumento, que no se le note lo totalitario. — Patriarca (YIYO) (@Patriar19099909) January 8, 2020

Qué falta de respeto señor. Yo pensé que estábamos en un país libre y democrático, pero aparecieron ustedes y ya no podemos expresarnos. Sí el comunismo es así, entonces quiero a los militares, porque al menos ellos ponen orden. Usted es una vergüenza como hombre. — PamelitaM (@PamelaM02966366) January 8, 2020

Y este actorcillo de medio pelo, que solo le dan papeles terciarios viene a hacer callar a una dama. — J Carlile (@jor8018) January 8, 2020

Los actores son lo peor. Todos son talibanes ideológicos (hasta que una multitienda les ofrece una campaña me imagino). Parecen como posesos. La intolerancia en su grado máximo. — Rodrigo Hermida (@RodrigoHermidaB) January 8, 2020

Un ejemplo, Benjamin Vicuña, comunista burgués, q tiene contrato con Paris, igual q la Tonka. Y la hija de Achurra q cocina en @Mega . Todos los actores y figuras de Tv q se dicen d izquierda, se contratan y trabajan felices con sueldos millonarios. Debieramos hacer una lista. — Gafurinha Patricio Abarca-Ugalde (@gafurinha) January 8, 2020

Cada uno puede expresar lo que quiera, y debemos respetar su opinión, más allá de ser de un color político u otro, es su opinión y se debe respetar, concuerdo 100% con Marcela, esto ya se fue a las pailas y no es lo que comenzó. — Luis Muñoz Fuentes (@lrodrigo9) January 8, 2020

Es broma o cuenta parodia? Si es cierto le digo señor Achurra que Ud “actúa” muy mal, ya que es igual que toda la izquierda. Los critican y saltan inmediatamente. Además de ordinario e intolerante. — Guillermo Riveros (@guilleriverose) January 8, 2020

