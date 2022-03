Pasión de Gavilanes regresó a la pantalla con una segunda temporada llena de drama, misterio y romance. Sin embargo, a pesar de que los fans están felices de ver nuevamente en la pantalla a los queridos personajes que saltaron por primera vez a la pantalla el año 2003, hubo una ausencia que no se esperaba.

Franco (Michel Brown) no ha aparecido en los primeros capítulos, pero eso no es lo peor, el hermano Reyes abandonó a su esposa y a sus hijos para no volver. La familia lleva años sin saber qué pasó con él.

Para tranquilidad de los fans, el personaje regresará a la pantalla. Sin embargo, no se sabe con claridad cuando, pero pequeños teaser sobre qué ocurrió con él han ido adelantando en la historia.

En conversación con Crónica Global, la actriz Natasha Klauss, quien interpreta a Sarita Elizondo, la ex esposa y madre de los hijos de Franco, revela cómo será el reencuentro de la ex pareja.

"Va a haber un reencuentro de una forma que ella no se lo espera. Ella no sabe qué pasó, sí que hubo problemas, pero un día se levanta y se fue", comenzó adelantado.

Luego agregó: "Cuando vuelve y se entera de toda la verdad de por qué se fue es muy bonito y muy duro. Con Michel tenemos mucha química en el set de grabación".

"Él y yo hemos mantenido siempre el contacto, pero hacer esa escena del reencuentro fue muy especial. Pasaron muchas cosas, nos quedamos sin palabras y quedó maravillosa. No puedo decir más, pero el público va a pensar por qué no se lo contaron a Sarita", concluyó señalando.

Revisa el tráiler a continuación