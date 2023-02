Pamela Leiva y polémica con el Kiwi: "Me dio rabia, no quería que empañe lo que estoy viviendo"

No han sido momentos agradables para Pamela Leiva, más aún luego de su gran éxito en el escenario del Festival de Viña del Mar. Dos Gaviotas y un aplauso rotundo que catapultó su carrera de humorista, pero que en las últimas horas se ha visto empañada por una polémica situación.

El lunes pasado y en un despacho con Buenos Días a Todos de TVN, el notero Arturo Walden, conocido como el "Kiwi", le robó un beso a la comediante en un incómodo momento que se volvió viral.

El personaje fue desvinculado de TVN luego de esto, y que ha sido criticado por el público y también parte del Festival. Pero faltaba la versión de la implicada, la misma Pamela.

En un Live en Instagram este miércoles, la ganadora de la primera noche del humor de Viña contó paso por paso lo que ocurrió esa mañana con Walden.

Comentó que el mismo Kiwi le habló a eso de las 9:00 AM del lunes para entrevistarla y que estaba abajo del lugar donde se estaba quedando. Algo que no estaba preparado. Ahí Pamela se arregló rápidamente para atender de buena manera el llamado del notero de Buenos días a todos.

"Estábamos hablando de Viña cuando llegamos al tema del beso (con Gonzalo Valenzuela) Y cuando estábamos hablando de eso, el Kiwi va y me agarra y me da este beso robado. Para mI en el momento sí me dio rabia, sí me sentí incómoda y no lo esperaba. Pero en ese microsegundo que pasó donde me agarra y me echa para atrás, digo chucha pero qué hago", relató Pamela.

La ex 1810 (reality) continuó explicando que "tuve muchas ganas de irme ,pero no quise que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no me esperaba algo así. No quería que esto sea la noticia, no quiero que se hable de esto y empañe lo que estoy viviendo".

"Estaba viviendo una noche de ensueño, y no quería que este hecho que no puedo controlar yo. Me estaban entrevistando sobre mi momento. Y decidí bloquearlo y seguir para adelante con el móvil, hablando con los chiquillos del matinal de TVN", complementó.

Leiva explicó que fue lo que sintió tras la situación e incluso contando que nunca estuvo planeado que fuera el Kiwi quien la entrevistara:

"Terminamos el enlace y luego me enteré que no estaba coordinado que él llegara a mi casa, que se consiguió mi dirección y no estaba predestinado que él me sacara la cuña. Al parecer se tomaron decisiones arbitrarias de parte de él. Parte de mi equipo estaba durmiendo cuando di la nota y debí haber avisado, pero no los quise molestar".

"Para todos fue una sorpresa verme tan temprano dando esta nota. Cuando me despido del equipo y del Kiwi, como que yo seguí en la mía, como que me olvidé de este tema porque no quería que esto lo ensuciara nada", explicó.

Sobre la reacción y lo que hizo Arturo Walden esa mañana, la standapera intentó explicar según sus palabras lo que cree que pasó:

"Entiendo de dónde lo hizo el Kiwi, yo no he hablado con él, supe que pidió disculpas. Entiendo que él lo hizo de un lado de ansiedad y desesperación de querer ser divertido, ganarse la pega. Todos podemos discrepar de la forma que es muy noventero lo que pasó, pero lo tomé desde ahí. Racionalicé y dije este gallo está desesperado, está tomando decisiones erradas como robarme un beso que no correspondía".

Sobre el llamado de TVN, que según el comunicado explicaron que hablaron con la humorista para disculparse por lo vivido, relató:

"Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir su cabeza. La decisión que tomaron fue de ellos. Hoy (miércoles) sí recibo un llamado de TVN donde me piden disculpas. Yo también entiendo que fue algo sorpresivo, ellos tampoco sabían lo que iba a ocurrir".

Para finalizar, la ganadora de dos Gaviotas detalló que "yo les agradecí que me habían llamado y les expliqué esto mismo, que no quería que eso fuera noticia y no le di más energía de la necesaria. Yo lamentaba mucho que despidieran al Kiwi, no me alegraba de esa decisión pero no me podía hacer cargo de eso".

Este fue el momento del beso robado: