Pamela Jiles pasa del “los nietitos no los quieren” al “árbol de la unidad más amplia” por triunfo de Boric

Contra todo pronóstico. Finalmente la carta del Frente Amplio, Gabriel Boric se impuso en los balotajes de las primarias a Daniel Jadue (PC) y será la carta presidencial del bloque Apruebo Dignidad.

Los resultados causaron sorpresa en todo el mundo político e incluso la siempre controvertida parlamentaria Pamela Jiles (PH) felicitó al diputado magallánico, indicando que “obtuvo un triunfo contundente, muy importante y que logró convocar a una cantidad de gente muy significativa”.

Y continúo alabando la campaña de Boric, señalando que “ha sido muy bien leído por la ciudadanía, la intención que él manifiesta de generar, de subirse al árbol de la unidad más amplia de la oposición, incluyendo a independientes y a quienes no estuvieron en esta primaria”.

“Los nietitos no los quieren”

Todo este sorpresivo apoyo a pesar que hace solo dos meses la diputada humanista mandó a Boric y todo el Frente Amplio “para la casa”.

“Enfrenten que no lograron enfrentar las firmas porque el pueblo no los quiere, los nietitos los detestan. Váyanse para la casa”, ironizaba la parlamentaria el pasado 6 de mayo, cuando Convergencia Social, el partido de Boric, aún no conseguía las firmas para lograr inscribir la candidatura.