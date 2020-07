"¿No le da vergüenza meterse en el bolsillo de los chilenos?": Pamela Jiles deja sin palabras a Javier Macaya al aire en CHV

Los enfrentamientos de políticos en los matinales ya se están haciendo pan de cada día. Y este martes fue el turno de la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles quien hizo una durísima arremetida contra su par de la UDI Javier Macaya, mientras se discutía en el proyecto que propone el retiro del 10% de las AFP.

Apenas Julio César Rodríguez le dio la palabra a Jiles, ella se lanzó con todo a increpar a Macaya, resaltando que "es evidente que el gobierno no le puso ritmo (a las propuestas de ayuda para la clase media). O sea, estamos aquí, ad portas de la madre de todas las batallas y el gobierno todavía no hace los anuncios que el presidente Larroulet va a hacer a través de su vocero Piñera, que parece que lo tienen un poco interdicto en el gobierno".

Para luego increpar a Macaya, lanzando: "quien hizo posible esto (debate del proyecto de ley) es un señor que no es precisamente de ultraizquierda, que se llama Matías Walker, y que se le ocurrió poner en tabla esto, porque era la única solución posible".

Pamela Jiles durante su intervención frente a Javier Macaya, en el matinal "Contigo en la Mañana".

"Entonces, a mí me gustaría decirle, con todo cariño, a Javier, a quien le tengo mucho respeto, pero como estamos en un medio de comunicación, yo le tengo que decir si no le da vergüenza no haber votado la semana pasada favor. ¿No le da vergüenza meterse en el bolsillo de la señora Juanita y de todos los chilenos? ¿No te da vergüenza que el gobierno no haya entregado ninguna solución? ¿No te da vergüenza lo que va a pasar, si a propósito de las movidas sucias del gobierno, de la presión a sus parlamentarios que son sensibles a las necesidad de la gente, si esto no se aprueba?".

"¿Has pensado en lo que va a ocurrir?", le recalcó Jiles, ante lo que Macaya se excusó de entregar una respuestaconcreta y decidió divagar acuando la ejecución de una "política circense".

Más temprano, Pamela Jiles ya había discutido el tema con Mega, demostrando que hará todo lo que esté a su alcance para sacar adelante el proyecto que permita sacar el 10% de las AFP.

Fue en ese momento en que lanzó otra frase para el bronce, asegurando que "he rogado, he suplicado, le ofrezco mi cuerpo al Senador ⁦⁦IvanMoreira para que se apruebe mañana esta reforma que salvará del hambre a las personas".

