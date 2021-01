Pamela Díaz y Jean Phillipe Cretton reciben el Año Nuevo en compañía de sus más cercanos

La popular pareja conformada por Pamela Díaz y Jean Phillipe Cretton han estado en la palestra desde que se confirmo su relación hace un par de meses. Ellos han sido muy abiertos con su relación compartiendo fotografías constantemente en sus redes sociales y dedicándose tiernos mensajes.

Por lo que no fue la excepción que compartieran imágenes de su celebración de las fiestas de fin de año. La fiera compartió una fotografía donde se ve a la pareja en compañía de amigos esperando el 2021, donde también estuvieron los hijos de ambos.

“Compartiendo con amigos. Feliz 2021. Que sean un buen año para todoooos People”, escribió la panelista del Me Late. Mientras que el rostro de CHV publicó una postal junto a su hija “esperando el 2021 con esta hermosaaaa. Felicidades amig@s!!!”. escribió.

El 2020 fue un año con hartos cambios en cuanto a lo laboral para la pareja, la fiera se fue de CHV luego de que no se le renovara el contrato, en el canal participó en programas como "La Noche es Nuestra" y "Viva la Pipol". Luego de su salida, la ex Pareja Perfecta firmó contrato con TV+ donde se integró como panelista al programa Me Late que lidera Daniel Huevo Fuenzalida.

Mientras que Jean Phillipe renovó contrato con Chilevisión convirtiéndose así en el canal por el que más tiempo ha trabajado.