Es sabido que cuando comienza el Festival de Viña del Mar todo se vuelve una gran fiesta en el país. Tras dos jornadas exitosas, con artistas que han deslumbrado en el escenario y un público contento, el certamen continúa esta noche con su transmisión tanto en Chile como el resto de la Latinoamérica por la señal de streaming de Star +.

En una exclusiva con RedCarpet de RedGol, la modelo y comunicadora chilena, Pamela Díaz, se refirió a la importancia del certamen y sus expectativas del festival luego de tres años sin realizar el evento.

“A mí me encanta el Festival de Viña (...) De hecho, yo he estado en Colombia, México, España viviendo en algún momento cuando daban el Festival de Viña y todos me decían ‘Oh que bacán tu festival, que increíble la producción, los artistas' y todo eso”.