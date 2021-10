La modelo Pamela Díaz estuvo presente en el programa "Los 2000, un zaping al pasado" en donde recordó su paso por el reality "La Granja Vip" y el complejo momento que vivió por el caso de las joyas robadas y que sucedió mientras ella se encontraba en el encierro.

La ex pareja de la modelo, el futbolista Manuel Neira, compró joyas sin conocer su procedencia y se las regaló a la fiera.

La panelista de Me Late comenzó señalando sobre lo sucedido: "Yo estando encerrada no tenía idea. No tenía cómo defenderme, no sabía qué decir. No tenía comunicación con mi pareja en ese tiempo”.

Luego agregó: “Me iba a buscar Carabineros adentro del reality. Yo así como ‘¿qué hice?’ entregándome“.

“Me costó un año. Tuve que demostrar todas las facturas, lo que corresponde, mis boletas, todo, para que me devolvieran mis cosas en tribunales y nunca hablé por qué yo dije, prefiero no hablar y que juzgue la gente, que hablen lo que quieran“, explicó.