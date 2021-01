"A las 6 de la mañana para cortarse su...": Pamela Díaz acompaña a Jean Philippe para su vasectomía

La primera semana de 2021 para Pamela Díaz ha estado agitada. Más allá de las constantes "luchas" con sus hijos, el lunes estrenó el programa de farándula "Me Late Prime" y este martes, a las seis de la mañana, estaba acompañando a su pareja Jean Philippe Cretton en la clínica, para que finalmente cumpla su rimbombante promesa de hacerse una vasectomía.

Lo de la llegada de un nuevo retoño a su vida ahora que está en pareja con La Fiera, Cretton lo descartó de plano a principios de diciembre cuando fue consultado por sus seguidores de Instagram.

En ese momento, el periodista comentó que, ante la posibilidad, la respuesta era "no, se cierra la fábrica. De hecho, ya estoy en conversaciones para la vasectomía. Así que se acaba todo por este lado".

Actualmente, Jean Philippe tiene una hija fruto de su relación previa con María Paz Igualt, la pequeña lleva por nombre Moana, tal como la película de Disney. Mientras que Pamela por su lado tiene a Trinidad y Mateo Neira, además de Pascuala Téllez.

Por eso ahora Jean Philippe cumplió su promesa y en la previa a entrar al quirófano, algo que dio a conocer Pamela por medio de sus historias de Instagram, donde se dio el siguiente diálogo:

- People, lo voy a internar. ¿No cierto mi amor? - comentó Díaz.

- Vamos al psiquiátrico - replicó Cretton.

- Estamos viendo quien entra primero. Nooo… Se va a cortar su cosita.

- No, no es eso. No es que me vaya a cortar el pene - le advirtió el conductor de "Yo Soy"-. Es una vasectomía.

- Entonces, se va a hacer una vasectomía, para no tener más hijos en esta vida… Ya es suficiente. No queremos más.

Así se vieron las historias de Pamela Díaz en este momento crucial para Jean Philippe Cretton:

