Ozzy Osbourne se suma a las protestas con nuevo videoclip "Straight to Hell"

Al contrario de lo que se quiso establecer la semana pasada, cuando se aseguró que el músico se encontraba en "su lecho de muerte", Ozzy Osbourne más vivo que nunca acaba de lanzar un videoclip oficial para su más reciente sencillo "Straight To Hell".

El trabajo audiovisual muestra al "príncipe de las tinieblas" en medio de protestas y enfrentamientos de los manifestantes con diversos contingentes policiales, muy a tono con lo que está ocurriendo en el mundo debido a las injusticias sociales que siguen instaurándose en los países.

Esta apuesta refuerza el reposicionamiento del rock en primera línea de la música mundial, después de que trabajos como "Fear Inoculum", de Tool, y "We are not your kind", de Slipknot, se convirtieran en los álbumes más buscados de 2019.

Ozzy Osbourne lanza este uevo sencillo como un adelanto de su próximo material discográfico y que se suma a la canción que había lanzado previamente "Under the Graveyard". Revisa el nuevo clip a continuación: