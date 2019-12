Desde "Fear Inoculum" de Tool a "Lover" de Taylor Swift: Estos son los discos más buscados a nivel mundial en 2019

Desde Tool, pasando por Slipknot y Ed Sheeran hasta Taylor Swift. Las búsquedas a nivel mundial de los nuevos discos que sacaron múltiples artistas durante 2019 se diversificaron en cuando a los géneros preferidos.

Si bien el pop y el hip hop dominan el listado de álbumes más buscados durante los últimos 365 días, con representantes como Taylor Swift -con un 49% de las búsquedas, Madonna y Ed Sheeran; de acuerdo con la firma analista SEMRush.

Así mismo el hip hop marca fuerte presencia entre las búsquedas de discos ejecutadas, con Kanye West liderando, seguido por Drake y Chance The Rapper.

Pero un dato curioso que arroja SEMRush es el potente resurgimiento de la presencia del rock y el metal entre las placas más buscadas, con el debut de "Fear Inoculum", de Tool, y "We are not your kind", de Slipknot.

A continuación revisa el TOP 10 de los discos más buscados de 2019:

Taylor Swift – "Lover"

Kanye West – "Jesus Is King"

Tool – "Fear Inoculum"

Melanie Martinez – "K 12"

Madonna – "Madame X"

Ed Sheeran – "No. 6 Collaborations Project"

Chris Brown – "Indigo"

Slipknot – "We Are Not Your Kind"

Drake – "Care Package"

Chance the Rapper – "The Big Day"