Buenas noticias para los seguidores de Ozark, porque dentro de muy pocos días se estrenará en Netflix su cuarta y última temporada, la que será más impactante y llena de sorpresas.

Esta nueva producción tendrá que responder varias dudas en esta nueva entrega. El primero, es el hecho de que el matrimonio Byrde ahora tendrá una relación más cercana con el cártel de Omar Navarro, que decidió reemplazar a Helen luego de ver como la familia le ayudaba a librarse de su enemigo.

Otro punto que no podemos dejar pasar es la decisión de Wendy de sacrificar la vida de su hermano Ben para poder salir del problema en el que los había metido. Esto no lo tomarán bien sus hijos, en particular Jonah. Pero no solo eso porque también se espera que afecte a la propia Wendy.

Estos son solo algunos de los cabos sueltos que esperemos que la última temporada de la serie logre resolver y darle una despedida a la altura de lo que la serie merece.

¿Cuándo se estrena la temporada cuatro de Ozark?

La primera parte de la cuarta temporada de Ozark, que tendrá siete episodios y traerá de regreso a Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Byrde), Lisa Emery (Darlene Snell), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) o Felix Solis (Omar Navarro), llegará el próximo 21 de enero de 2022 a través de Netflix.