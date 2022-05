Outlander, la exitosa serie de Starz, acaba de finalizar su sexta temporada la cual dejó a los seguidores de la ficción protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan temiendo por el futuro de la querida pareja.

SI NO AÚN NO VES EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA SEXTA TEMPORADA TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO. SPOILERS A CONTINUACIÓN.

El final de la sexta entrega nuevamente separó a la querida pareja, y esta vez al parecer será por un largo tiempo.

Richard Brown junto al comité de seguridad le exigen a Jamie que entregue a Claire para que sea arrestada y llevada a juicio por el asesinato de Malva, amenazando que si no lo hacen habrán graves consecuencias.

Jamie obviamente se niega a entregar a su esposa, por lo que son atacados por el grupo. Tras una intensa batalla con resultados complejos para la pareja, Claire es encarcelada y Tom le asegura que Jamie está vivo.

Pero el personaje Sam Heughan de está atado a un poste cerca del océano siendo atacado por los hombres de Brown, pero es liberado por Ian y los Cherokee. Sin embargo, aún no está claro como Claire y Jamie podrán probar su inocencia.

¿Qué pasará en la temporada 7 de Outlander?

"Esta es nuestra temporada más grande hasta ahora. Tenemos tantas historias. Tantos lugares diferentes. La trayectoria: cubrimos mucho terreno", señaló la productora ejecutiva Maril Davis.

"Realmente lo siento por nuestra diseñadora de producción, departamento de arte, diseñadora de vestuario y su equipo".

"Es una gran temporada. Casi no podemos envolver nuestros brazos alrededor de él. No son solo los cuatro episodios adicionales, es solo que la Revolución está aquí. Va a ser muy emocionante".