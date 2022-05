Outlander, la exitosa serie de Starz, culminó recientemente su sexta temporada la cual dejó a los fans del drama de época expectantes a lo que ocurrirá en su próxima entrega.

La producción protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan ya fue renovada para una nueva entrega, la cual aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, ya reveló qué importante personaje hará un regreso a la historia y cuál será el actor que lo interprete.

El drama sobre viajes en el tiempo, está basado en los libros de Diana Gabaldon. La primera novela fue publicada el año 1991, mientras que la novena "Go tell the Bees that i'm Gone", la entrega más reciente, fue lanzada el 2021. Mientras que la producción televisiva ya cuenta con 6 temporadas al aire y una séptima en producción.

Sobre el séptimo ciclo, la producción reveló el nuevo rostro que se suma a la historia interpretando a un importante personaje que debutó en la tercera temporada.

El hijo de Jamie Fraser y Geneva Dunsany estará presente en la historia con su versión adulta, la cual será interpretada Charles Vandervaart y será clave en la nueva entrega.





¿Qué pasará con William Ransom en la séptima temporada de Outlander?

El nacimiento del niño se produjo durante la tercera temporada y fue criado por Lord John tras la muerte de Gineva. Tras esto, el pequeño apareció en la temporada 4, cuando su padrastro lo llevó a la cabaña de Jamie y Claire, en donde compartieron juntos varios momentos.

En la nueva entrega, William regresará a la pantalla como un soldado británico que busca ayudar a frenar la revolución estadounidense que va en auge. El joven aristócrata no sabe que Jamie es su padre biológico.

“Estamos felices de dar la bienvenida a Charles a la familia Fraser para la séptima temporada de Outlander, uniéndonos al elenco con otros actores talentosos que dan vida a nuestras historias”, dijo Matthew B. Roberts, showrunner, escritor y productor ejecutivo, a través de un comunicado.

Maril Davis, productora ejecutiva de la serie agregó “El personaje de William Ransom es un papel maravilloso, y los fanáticos estaban ansiosos por ver. Encontrar a alguien con el talento y el físico para interpretar al hijo de Jamie fue una tarea abrumadora, pero el carisma de Charles fue evidente durante el proceso de audición y estamos emocionados de ver lo que aportará al viaje de múltiples niveles de William”.