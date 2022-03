Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94.ª edición de los Premios Óscar, que honrará a las mejores películas estrenadas el año pasado. El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será conducido por las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

En Chile, la ceremonia se podrá ver a partir de las 21.00 horas a través de TNT, TNT Series y CNN Chile.



Este año son 10 las nominaciones a mejor película. Estas son:



Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik y Tamar Thomas

Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger

3. Don't Look Up

Adam McKay y Kevin Messick

4. Drive My Car (ドライブ・マイ・カー)

Teruhisa Yamamoto

Mary Parent, Denis Villeneuve y Cale Boyter

Tim White, Trevor White y Will Smith

Sara Murphy, Adam Somner y Paul Thomas Anderson

Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Bradley Cooper

9. The Power of the Dog