Oriana se refiere a su paso por los realitys en nuestro país y además opina sobre sus ex compañeros de encierro

La ex Amor a Prueba uso su espacio en el sitio Mttmad para hablar acerca de las polémicas en la que se ha visto involucrada en el último tiempo, además de opinar acerca de sus ex compañeras de encierro en nuestro país.

La venezolana comenzó señalando que le gustaría reflexionar un poco sobre su vida, los fantasmas de su pasado, como Mr Scrooge en los cuentos de Charles Dickens "me gustaría hacer un poco eso, reflexionar ya que estamos en navidad, para ver si realmente he cometido errores en mi vida".

Mientras hablaba sobre su paso en Mujeres y Hombres y Viceversa donde estuvo junto a su ex pareja Tony Spina, Marzoli se refiere al momento en que abandono el trono para convertirse en pretendiente de Tony "eso solo lo hace una persona enamorada" luego agregó que "yo me enamoré hasta las trancas de Tony Spina y esto ya lo sabeis, no lo he podido negar y no me arrepiento de nada"

Luego hablo sobre su paso por los realities en nuestro país donde participo en Amor a Prueba, Volverías con tu Ex - el cual ganó-, y Doble Tentación del cual fue expulsada.

Sobre la primera vez que se encerró junto a Spina indicó que "la relación estaba muy quemada y por mucho que lo intentes cuando una relación está quemada ya no va pal baile, entonces me volvía loca por todo, ya no estaba tan enamorada de él"

Oriana habló de su paso por Chile en su espacio en Mtmad

Mientras continuaba analizando su paso por Chile, se refirió a su amistad con Marco Ferri y Aylen Milla, además comento su controversial salida de Volverías con tu Ex tras agredir a Gala Caldirola "yo estaba con ellos, los defendía a full, eran mis mejores amigos en ese reality, siguen siendo muy amigos míos y me volví un poco loca, tanto así que dicen que me echaron por una agresión"

Profundizando en el hecho sostuvo que "yo no agredí a nadie, a nadie y lo sigo manteniendo. Una personita, me estaba poniendo unas orejas con unos cuernos de cornuda y me toco los cojones."

Y sobre Lisandra finalmente dijo "no se quien se creía que era(...) tenía 20 personalidades en su cabeza, un día se creía una cría, al otro una mujer, después se creía cubana, otro día se creía de Miami" pero agregó que a ella si le desea lo mejor, y que ha diferencia de Gala, encuentra que si esta verdaderamente enamorada de su pareja.

Actualmente se desempeña como panelista en el programa español La Casa Fuerte, donde ya se ha visto envuelta en varias polémicas.