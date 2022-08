Only Murders in the Building 3 | ¿Qué actor de Marvel se sumó a la tercera temporada?

Only Murders in the Building, la serie de misterio y asesinatos de Hulu, acaba de incorporar a un querido actor de Marvel para su tercera temporada.

La producción sigue a Charles, Oliver y Mabel, tres personas que viven en el mismo edificio en la ciudad de New York que se unen por su amor al crimen, cuando se encuentran ellos mismos envueltos en un asesinato de la vida real.

La segunda entrega, tiene a los protagonistas tratando de desenmascarar al asesino del presidente de la Junta de Arconia, Bunny Folger, sin embargo, surgen tres complicaciones: están implicados públicamente en el homicidio de Bunny, son el tema del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos que creen que cometieron el asesinato.

Tras su gran éxito, en julio el streaming confirmó que la serie protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, tendrá una tercera temporada.

¿Qué actor de Marvel se unió a Only Murders in the Building 3?

El actor de Marvel que se integró a los nuevos capítulos de Only Murders in the Building es Paul Rudd, quien ya realizó un cameo en el final de la segunda temporada como la estrella de Broadway Ben Glenroy.

“Paul Rudd, después de hacer una entrada auspiciosa en el mundo de nuestro programa al final de la temporada 2 como Ben Glenroy, es alguien de quien claramente queremos saber más y ver en nuestra próxima temporada 3, ya que es una fuente clara de muchos próximas preguntas y, como siempre con nuestro programa, ¡muchos giros por venir!” dijo John Hoffman, el cocreador de la serie a Variety.

Por ahora, no se conoce si Rudd será un miembro regular de la producción o una estrella invitada.