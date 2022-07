Only Murders in the Building 2 | ¿Habrá una tercera temporada de la serie?

Only Murders in the Building está actualmente transmitiendo todos los martes los nuevos capítulos de su segunda temporada en Star Plus, pero muchos se preguntan si la historia continuará con una nueva entrega.

La segunda temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel quienes quieren desenmascarar al asesino del presidente de la Junta de Arconia, Bunny Folger, sin embargo, surgen tres complicaciones.

La primera de ellas es que el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny. La segunda es que ahora son el tema de un podcast de la competencia y por último es que tienen que lidiar con un grupo de vecinos de New York que creen que cometieron el asesinato.

Cabe destacar que esta producción de 20th Television protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short es considerada una de las favoritas en varias categorías de cara a las nominaciones al Emmy.

¿Tendrá Only Murders in the Building una tercera temporada?

La buena noticia para los fanáticos de la serie de crimen, misterio y comedia es que Hulu renovó Only Murders in the Building para una tercera temporada, por lo que todavía queda bastantes historias por disfrutar.