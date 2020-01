Olmué 2020: "Ruperto y Rupertina" sacan tibias risas pero también incomodan a los televidentes con su rutina

Una rutina que partió tibia y le costó afirmarse fue lo que ofreció el comediante Cristián Henríquez con sus personajes "Ruperto y Rupertina", en su paso por el Festival del Huaso de Olmué 2020.

Con su parodia de la mujer campesina, Henríquez hizo referencias a la crisis social y al feminismo, que no cayeron muy bien entre el público que veía la presentación por televisión y opinaba en Twitter.

No fue hasta que entró su compañero en escena, el actor Julio Jung, que la rutina tomó rumbo firme al representar diversa situaciones e intercambios, que incluso tuvo una dinámica que incluyó a la animadora Karen Doggenweiler y un beso entre Henríquez y Jung.

Navegando con un público ya más abierto a su propuesta humorística, fue el turno de "Ruperto", personaje que en su "ebriedad" tuvo como mayor recurso el burlarse nuevamente de Jung.

Aunque esta vez costó que el numero humorístico se convirtiera en TT de Twitter, a diferencia de las noches anteriores, igualmente se dejaron ver opiniones divididas sobre la apuesta humorística de Henríquez.

La gente curiosamente manifestó su incomodidad con la forma en que el comediante abordó a través de sus personajes las temáticas vinculadas a la contingencia que enfrenta el país.

Rupertina feminista en el festival de Olmué, cuando la TV no puede caer más bajo. Si tienen ese tipo de rutina en viña vamos a ver el festival internacional de las pifias (me encanta).

Weona, me está dando demasiada vergüenza ajena el show de Rupertina, sigue haciendo la misma rutina de hace 12 años atrás. #OlmueTVN

No se si la Rupertina o Ruperto se está burlando del feminismo o ke; no se que decir honestamente xd pero sácate el pañuelo eres men #OlmueTVN

que lata este weon que hace a la rupertina, no te tomí la lucha pal webeo

díganle a la rupertina que la misoginia y xenofobia YA NO SON CHISTOSAS #OlmueTVN

No entiendo el humor de Rupertina. La idea es apoyar o ridiculizar el movimiento feminista? Porque lo está ridiculizando. Y por cierto, el chiste de la cara de boliviana estuvo malísimo #OlmueTVN

Les sorprende el machismo, misoginia, xenofobia, etc de la rutina de Rupertina y es un personaje que salió de MORANDE CON COMPAÑÍA weon que esperaban? #OlmueTVN

Ojalá que el Alex se mande un comentario sobre la rutina fome, burlesca, machista, transfóbica de la rupertina. 2020 ya, esas cosas no dan risa ni nunca han dado, transforma las luchas en un chiste #OlmueTVN

#OlmueTVN y después de la pésima rutina de la Rupertina, ahora tenemos q ver el show de un curao? Como si fuera chiste el alcoholismo... como si fuera un ejemplo... me carga!!

#OlmueTVN El aborto no es un chiste, Rupertina aparte de fome más encima usando el pañuelo VERDE. ��������

Wn, no les gustó el Filomeno porque tenía chistes machistas, no les gustó la niña de ayer porque dijo que a un wn feo ni con 3 piscolas se lo comía, no les gusta la rupertina ni el Ruperto, que chucha les gusta?.

Cambien de canal y punto!!!#OlmueTVN