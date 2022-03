Los fanáticos de Star Wars ya cuentan los días para la llegada de la serie de Obi-Wan Kenobi a Disney Plus. La producción traerá de regreso a Ewan McGregor como Obi-Wan para una revancha con Darth Vader de Hayden Christensen.

Con esta nueva producción sirviendo como un epílogo de la trilogía de precuelas de Star Wars, no ha sido sorpresa escuchar rumores de que los principales personajes de las precuelas estará de vuelta para algunos cameos.

Uno de los últimos rumores que circulan, se refiere a uno de los primeros personajes que los fans de la Guerra de las Galaxias especularon ver en Obi-Wan Kenobi. Se trata de nada más y nada menos que del Maestro Jedi Qui-Gon Jinn, quien fue interpretado por Liam Neeson.

Recordemos que Qui-Gon murió en un duelo con Darth Maul durante la Batalla de Naboo en Star Wars: The Phantom Menace, sin embargo, Qui-Gon también fue el primer Jedi de esa era en dominar la trascendencia de la muerte y regresar como un fantasma de la Fuerza. Qui-Gon le enseñó la técnica a Yoda, pero nunca se obtuvo una historia completa sobre cómo Obi-Wan también la dominó.

La aparición de este personaje podría ser como un fantasma, ya que el inexperto Obi-Wan no puede verlo o quizás podría haber flashbacks de Neeson y McGregor envejecidos aventurándose como Master y padawan, años antes.

Neeson ha manifestado a principios de año que volvería por Obi-Wan Kenobi: "Seré honesto contigo: no he escuchado eso en absoluto", dijo Neeson a Collider antes de agregar: "Claro, estaría dispuesto a eso, sí", por lo que no sería de extrañar que el Jedi haga su presentación.

Pese a que la información no ha sido confirmada, no sería de extrañar tener un cameo del Maestro Jedi Qui-Gon Jinn.

Obi-Wan Kenobi se estrenará el mes de mayo en Disney+.