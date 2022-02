Obi Wan Kenobi | ¿Cuándo se estrena la serie de Star Wars en Disney Plus?

Disney Plus ha revelado recientemente la fecha de estreno de "Obi-Wan Kenobi", su próxima serie basada en el universo de Star Wars que contará con el esperado regreso del actor Ewan McGregor protagonizando a un Jedi.

Por el momento, no se conocen mayores detalles, aunque se espera que Hayden Christensen también regrese en su papel de Darth Vader. El resto del elenco está conformado por Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Cabe destacar que esta nueva producción es una "serie de eventos especiales" ambientada 10 años después del Episodio III, entre Revenge of the Sith y A New Hope.

¿Qué día se estrena la serie Obi-Wan Kenobi en Disney Plus?

De acuerdo a un póster publicado por el servicio de streaming, la serie Obi-Wan Kenobi hará su debut el próximo 25 de mayo de 2022en la misma plataforma.