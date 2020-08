Nuevo adelanto de "The Walking Dead" revela más imágenes del final para la temporada 10

Los fanáticos han tenido que esperar largo tiempo para porder ver este episodio y ahora la cadena AMC evidentemente quiere potenciar su estreno. Es por eso que ahora tenemos un nuevo adelanto del final para la temporada 10 de "The Walking Dead".

Mientras Daryl, los sobrevivientes se encuentran en el edificio de un antiguo hospital, Beta se acerca con energías renovadas y una recuperada horda de "caminantes" para lo que será el asalto definitivo en la llamada "Guerra de los Susurradores".

La emisión de este episodio estaba programada para el 12 de abril, pero la pandemia alteró las circunstancias para el mundo de la televisión y el cierre del ciclo debió ser postergado.

Primero, su destino fue incierto, pero tras la Comic Con at Home se determinó que su estreno definitivo será el próximo 4 de octubre, seguido por el estreno del nuevo spin-off "The Walking Dead: World Beyond".

A #TWD Special Event - One Night Only



The Whisperer War Final Showdown ☠️



WE ARE ALMOST THERE #TWDFAMILY!



Hurry up Oct 4th pic.twitter.com/eQ9yuRgQQG