"No tiene contexto, ni tiene relato": José Antonio Neme arrasa con despiadada crítica al "Mucho Gusto"

El ex rostro de Mega José Antonio Neme se lanzó con todo en contra del matinal "Mucho Gusto", mientras examinaba la afirmación que hizo la defensa de José Miguel Viñuela sobre que el camarógrafo José Miranda recibió un pago de parte del animador, después de que este le cortó el pelo al aire y sin consentimiento, una transacción que se concretó para que el afectado le bajara el perfil al suceso.

Neme hizo el lapidario análisis en medio de la edición de este martes de "Hola Chile", momento en el que partió resaltando que "ha sido todo tan de mal gusto... yo creo que la TV no se hace desde ese tipo de bromas".

Luego dio un viraje hacia el futuro del programa matinal de Mega, porque le gustaría "saber qué tipo de matinal quiere hacer Mega de marzo en adelante. Me imagino que esa escena del corte de pelo es un símbolo de todo lo que los programas de TV hoy día no deberían ser nunca más".

José Antonio Neme en medio de su análisis sobre la polémica de José Miguel Viñuela y "Mucho Gusto", en "Hola Chile".

A propósito de esto, para Neme "el humor tiene que ser distinto, la sociedad está en otro momento y la TV tiene que ponerse a la altura".

Por lo mismo, el ahora rostro de La Red planteó que el canal privado debería dejar de lado la figura de Viñuela y cuestionarse: "¿Qué van a hacer los programas de este tipo de ahora en adelante? ¿Vamos a seguir mostrando perritos que saltan y gatitos que se caen de arriba del árbol?".

"Yo creo que, desde varios puntos de vista, los programas de TV hoy día y las audiencias, piden más", postuló, cuestionando a su vez que en estos momentos lo que está haciendo el programa de Mega es lanzar al aire imágenes dispersas, de eventos al azar.

Julia Vial aportó que este martes mostraron "un bosque que se trasladaba". Algo que para Neme "no tiene contexto, ni tiene relato, es simplemente para despertar emocionalmente a las personas detrás del televisor. No tiene ninguna intención de construir".

Coni Roberts no perdió la oportunidad para increpar a Neme, evidenciándole que en su momento también lo vio bailando y cantando, con actitud feliz en medio del matinal.

Neme no se intimidó y sostuvo que "primero, déjame decirte Coni Roberts, que por alguna razón yo fui despedido de ese canal. Ahí tú puedes ver si yo estaba tan feliz cantando y tan feliz bailando, porque si yo hubiese renunciado por voluntad propia y me hubiese ido a mi casa vale tu argumento, pero por alguna razón me echaron".

"O sea, tan contento bailando y moviendo el potito no estaba. Por alguna razón llegó el día viernes leí el noticiario y me dijeron váyase para la casa", selló tajante José Antonio Neme.