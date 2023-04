El modelo argentino comentó sobre la actual relación que mantiene con Daniela Aránguiz y señaló que ella no ha dado vuelta la página con su ex marido.

Tras la polémica separación entre Daniela Aránguiz y el ex futbolista Jorge Valdivia, la ex chica Mekano decidió comenzar a conocer de manera más íntima a Luis Mateucci ex chico reality con quién se la ha visto en varias oportunidades.

Tras varias citas el argentino confirmó que los motivos de su distanciamiento con Aránguiz habría sido por su exmarido es por esta razón que no logró consolidarse una relación amorosa más seria con la actual panelista de “Zona de Estrellas”.

Luis Mateucci habla sobre el quiebre con Daniela Aránguiz

En conversación con Lun.com el modelo argentino confirmó su distanciamiento romántico con Daniela y que no seguirá insistiendo para conquistar a la ex chica Mekano. “Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex”, explicó Mateucci. Destacó además que siempre fueron amigos y que ella mostró un nulo interés por dar vuelta la página luego de su quiebre matrimonial con Valdivia.

Simplemente el argentino se rindió y decidió no seguir intentando conquistar el corazón de Aránguiz cuáles fueron sus razones: “Ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan ‘La mujer del Mago’. Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo”, afirmó Luis.

Además confirma que Daniela aún no supera a su ex marido “Lo está esperando y yo me cansé. Además, no me simpatiza tener que estar hablando de una persona (Valdivia), darle consejos para que olvide y que vuelva a mirar atrás. El problema es que no da vuelta nunca la página” señaló.

Para finalizar señaló que Valdivia ya está con otra persona, pero que Aránguiz no tiene intenciones de rehacer su vida junto a él: “Y sí, ahora estoy un poco enojado. Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no podés estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo”, finalizó Mateucci.