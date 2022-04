New Amsterdam 4 | ¿Qué día se estrena la cuarta temporada y dónde verla en Latinoamérica?

¡Atención fanáticos! La cuarta temporada de New Amsterdam, la serie médica protagonizada por el actor Ryan Eggoldl, está cada vez más cerca de llegar a una reconocida plataforma de streaming.

Mientras la temporada tres abordó los estragos que ha causado la pandemia del Covid-19, especilamente mostrando las precarias condiciones que tienen algunas personas que se atienden en la salud pública en Estados Unidos, la cuarta se enfocará en la relación entre el doctor Max Goodwin (Eggoldl) y la doctora Helen Sharpe (Freema Agyeman).

Ambos personajes comenzarán a tener sentimientos el uno hacia el otro, más allá de lo profesional, sin embargo, todo será bastante complicado ya que él está casado y ella tiene un novio.

Cabe recordar que hace algún tiempo, NBC anunció que la producción concluirá sus transmisiones en la quinta temporada, que será más corta que las otras con solo 13 capítulos en total.

¿Cuándo se estrena New Amsterdam 4 y dónde verla en Latinoamérica?

Los fanáticos de Latinoamérica no tendrán que esperar mucho tiempo más porque la cuarta temporada de New Amsterdam se estrenará mañana miércoles 20 de abril a través de la plataforma de streaming Star Plus.