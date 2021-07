Netflix | Estos son los estrenos de la plataforma de streaming para JULIO 2021

Netflix ya presentó una selección de títulos que debutarán en su plataforma durante JULIO 2021, catálogo que se actualizará con múltiples apuestas cinematográficas de terror, así como también las nuevas temporadas de reconocidas y populares series.

Atypical, la historia del adolescente que busca encajar en un acelerado mundo mientras intenta lidiar con su diagnóstico de autismo, llegará con su cuarto ciclo. Mientras que la serie española sobre un trío de amigas que escapan de una oscura profesión, Sky Rojo, estrenará su segunda temporada.

También debutarán los nuevos episodios de How to Sell Drugs Online (Fast), Outer Banks, Biohackers y Glow Up, además del retorno de He-Man con la nueva serie Amos del Universo: Revelación.

Julio será el mes en que Netflix estrene su trilogía de películas que adapta las novelas de R.L. Stine La calle del terror, con una entrega por semana. En tanto que este horror se complementará con la llegada de la película alemana Cielo Rojo Sangre, en la que una madre se convertirá en un monstruo para proteger a su hijo de un ataque terrorista en pleno vuelo comercial.

Además, debutará la entrega homenaje al cine de terror con un título directo y sin mucho esfuerzo: La clásica historia de terror; el episodio especial de la alabada serie coreana Kingdom: Ashin del norte; y la siempre graciosa Feliz día de tu muerte 2.

Otros estrenos también serán Resident Evil: La Tiniebla Infinita, Trollhunters: El despertar de los titanes y Transformers: La guerra por Cybertron - Reino.

SERIES



Atypical : Temporada 4 (9/7/2021) Con Casey y Sam a punto de dejar el nido, cada miembro de la familia Gardner enfrenta difíciles decisiones sobre cuál será el siguiente paso en su vida.

Sky Rojo : Temporada 2 (23/7/2021) La acción y la adrenalina vuelven con todo en la temporada 2 de Sky Rojo, la serie de los creadores de La casa de papel.

Un lugar para soñar : Temporada 3 (9/7/2021) Mel y sus seres queridos en Virgin River se apoyan mientras afrontan todo tipo de dificultades: la muerte, un incendio, pleitos de custodia, separaciones y más.

How to Sell Drugs Online (Fast) : Temporada 3 (Próximamente) Cuando la salud de Lenny empeora, los chicos dejan de lado sus diferencias y se disponen a recaudar dinero para su tratamiento. Pero nuevas amenazas acechan…

Yo nunca : Temporada 2 (15/7/2021) Una nueva vida amorosa, una nueva compañera de escuela y nuevos motivos para discutir con su mamá llevan a Devi a tomar arriesgadas (y cuestionables) decisiones.

Outer Banks : Temporada 2 (30/7/2021) La temporada 2 pone a prueba al equipo como nunca antes con otra ronda de aventuras veraniegas en este regreso de la exitosa serie.

Jóvenes altezas (1/7/2021) El príncipe Wilhelm intenta adaptarse al prestigioso internado Hillerska, pero alcanzar sus sueños resulta ser más difícil de lo que había pensado.

Amos del Universo: Revelación (23/7/2021) La noche cae otra vez sobre Eternia, y la batalla final entre He‑Man y Skeletor parece estar muy cerca. Nueva saga animada del guionista y director Kevin Smith.

Mi vida heterodoxa (14/7/2021) Reality show que retrata a Julia Haart, presidenta de Elite World Group y exintegrante de una comunidad judía ultraortodoxa, y a su pintoresca familia.

El cartel de los sapos: El origen (28/7/2021) En Cali, durante los setenta y ochenta, dos hermanos intentan conciliar la familia y el romance con la ambición que comparten: liderar la industria narco de Colombia.

Guerra de vecinos (7/7/2021) Tras un altercado que las enemistó, Leonor y Silvia terminan reencontrándose por obra del destino como vecinas en una colonia exclusiva, en la que lucharán por lo que cada una cree que es lo “mejor para su familia”.

La cocinera de Castamar (9/7/2021) Madrid, 1720. Una prodigiosa cocinera atrae la mirada de un duque viudo que recién se reincorpora a la sociedad aristocrática. Basada en la novela de Fernando J. Múñez.

Jugando con fuego: Brasil (21 y 28/7/2021) En este divertido reality show, un grupo de sensuales brasileños se encuentran en un paraíso costero. Pero para ganar el premio gordo, deberán dejar el sexo. ¡Nada menos!

Tatuaje rehecho (28/7/2021) ¿Podrán estos tatuadores arreglar los desastrosos diseños de sus clientes y transformarlos en auténticas obras de arte vivientes?

Biohackers : Temporada 2 (9/7/2021) Lagunas mentales y visiones inquietantes atormentan a Mia, quien se desespera por comprender los súbitos cambios de su vida... y descifrar por qué no puede recordarlos.

Glow Up : Temporada 3 (30/7/2021) Aspirantes a maquilladores les plantan cara a desafíos de luces y sombras en esta competencia por una oportunidad de hacer carrera en la industria cosmética.

Mortal : Temporada 2 (2/7/2021) Cuando Obé regresa en su nueva forma y empieza a hacerse de un ejército de seguidores en la escuela, Sofiane, Víctor y Luisa se apresuran para impedir un desastre.

Amor a primera bestia (21/7/2021)

Para poner a prueba la química y despedirse de los vínculos superficiales, personas reales recurren al maquillaje y las prótesis en sus citas amorosas a ciegas.

Van Helsing : Temporada 5 (16/7/2021) En la temporada final, los Van Helsing descubren los orígenes del Oscuro, Vanessa languidece en el Reino Oscuro y Drácula gobierna desde la Casa Blanca.

Punto ciego : Temporada 5 (31/7/2021) Dos meses después del ataque en Islandia, Jane y su equipo deben limpiar sus nombres y descubrir el siniestro plan del enemigo.

PELÍCULAS



La última carta de amor (23/7/2021) Una periodista encuentra una valiosa colección de cartas de amor de los años 60 y resuelve descifrar el misterio de un romance secreto. Basada en la novela de Jojo Moyes.

El resort del amor (29/7/2021) Para escapar de una ruptura amorosa, una cantante en apuros acepta trabajar en un centro vacacional. Todo parece paradisíaco, hasta que llegan huéspedes que no esperaba.

El último mercenario (30/7/2021) Veinticinco años después de hacer un trato con el Servicio Secreto francés para proteger a su hijo, un agente se ve obligado a salir de las sombras.

La calle del terror (Parte 1): 1994 (2/7/2021) Después de una serie de ataques brutales, una adolescente y sus amigos enfrentan una fuerza maligna que ha asolado su pueblo por siglos. Shadyside nos da la bienvenida.

La calle del terror (Parte 2): 1978 (9/7/2021) En Shadyside, un pueblo maldito, una ola de masacres siembra miedo en el Campamento Nightwing y convierte un verano de diversión en una descarnada lucha por sobrevivir.

La calle del terror (Parte 3): 1666 (16/7/2021) Oscuros secretos. Un mal innombrable. En el despiadado mundo de 1666 se esconde la verdad sobre una poderosa maldición... y la llave para el futuro de un pueblo.

La clásica historia de terror (14/7/2021) Uno a uno, los pasajeros de un autobús son asesinados de manera ritual en esta historia plagada de referencias al terror clásico, con todo el gore que el género amerita.

Cielo rojo sangre (23/7/2021) Un viaje en avión, un giro inesperado. Cuando un grupo de terroristas toma el control de la aeronave, una mujer que sufre una enfermedad extraña revela su oscuro secreto.

Fondeados (23/7/2021) Dos mileniales sin rumbo buscan financiamiento online para una plataforma de justicia social. ¿El problema? ¡Lo consiguen! Ahora resta un pequeño paso: ¡crear la app!

La 8.ª noche (2/7/2021) Armado con un hacha en una mano y cuentas de oración en la otra, un monje persigue a un espíritu ancestral que posee humanos y desata el infierno en la Tierra.

Igor Grom contra el Doctor Peste (7/7/2021) Ante el caos que desata una ola de homicidios a manos de un justiciero enmascarado, el renegado detective Grom y su novato compañero son los únicos que pueden detenerlo.

Aquel verano (9/7/2021) Durante unas vacaciones de verano en un pueblo costero, Deniz, un chico de 16 años, busca el afecto de su amor de la infancia y se involucra en un triángulo amoroso.

Kingdom: Ashin del norte (23/7/2021) En este episodio especial de Kingdom, tragedia, traición y un hallazgo misterioso alimentan el hambre de venganza de una mujer que ha perdido su tribu y a su familia.

Feliz día de tu muerte 2 (8/7/2021) Después de sobrevivir su muerte un sinnúmero de veces, una mujer se ve atrapada nuevamente en un bucle temporal. Pero ahora sus amigos también son víctimas.

Como la vida misma (1/7/2021) Una historia de amor que se extiende a lo largo de varias generaciones y continentes, conectada por un único y doloroso suceso cuyos resultados nadie podría anticipar.

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos (1/7/2021) Humanos y orcos se enfrentan después de que los guerreros de Draenor llegan a Azeroth a través de un portal. Película fantástica basada en el famoso videojuego homónimo.

El bebé de Bridget Jones (1/7/2021) La eterna soltera está embarazada a los 43. Tendrá que ver si está lista para ser madre... y quién es el bendito padre.

Cazafantasmas (1/7/2021) Los fantasmas pululan por Manhattan, y cuatro mujeres inteligentes forman una brigada de eliminación de lo paranormal para detener el apocalipsis.

El cazador y la reina del hielo (1/7/2021) Tras una terrible traición, la noble reina Freya despliega poderes destructivos y reúne un ejército para librar una cruenta batalla contra el amor.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES



Atracos (14/7/2021) Millones robados. Bourbon de lujo desaparecido. En esta serie sobre crímenes reales, personas comunes y corrientes van por extraordinarios golpes. Y casi los consiguen.

Gente de gatos (7/7/2021) Hay fans de los gatos de todos los colores y tamaños. Pero tienen algo en común: el amor incondicional hacia sus amigos felinos. Esta docuserie revela sus historias.

Las películas que nos formaron : Temporada 2 (23/7/2021) La historia real detrás de los éxitos cinematográficos que marcaron a una generación. Actores, directores y otros conocedores de la industria cuentan todo.

Amigos caninos : Temporada 2 (7/7/2021) El amor por los canes —y el de los canes por ellos— se convierte en la salvación de un astronauta, un sacerdote y el cuidador de una mascota universitaria, entre otros.

Red Privada : ¿Quién mató a Manuel Buendía? (14/7/2021) Este largometraje documental relata la vida del reconocido periodista mexicano Manuel Buendía, a través de su obra y las voces de distintos personajes contemporáneos a él; reuniendo las diferentes teorías acerca de su asesinato.

John DeLorean : Mito y magnate (30/7/2021) Mediante entrevistas y material inédito filmado por D. A. Pennebaker, este documental explora el ascenso y la caída del ícono de la industria automotriz.

En pocas palabras : Temporada 3 (16/7/2021) Desde monarquías hasta pedidos de disculpas, pasando por perros y cirugía plástica, esta serie documental explora un amplio abanico de fascinantes temas.

¿Por qué no te vas?... Con Tim Robinson : Temporada 2 (6/7/2021) La serie de sketches de Tim Robinson regresa en esta segunda temporada con seis episodios.

Marianne y Leonard : Palabras de amor (1/7/2021) Este documental traza la historia de amor del cantautor Leonard Cohen y Marianne Ihlen, una mujer de espíritu libre, desde sus primeros años juntos en la isla de Hydra.

FAMILIARES



Estamos Unidos (4/7/2021) Lecciones sobre derechos fundamentales y ciudadanía al ritmo de canciones de conocidos artistas, como Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile y otros.

Ridley Jones (13/7/2021) Con la ayuda de sus amigos, la curiosa Ridley protege los tesoros del Museo de Historia Natural y custodia su mágico secreto: ¡todo cobra vida de noche!

Trollhunters: El despertar de los titanes (21/7/2021) Los héroes de Trollhunters, Los 3 de abajo y Magos se unen para luchar contra una misteriosa fuerza enemiga que amenaza con apoderarse de sus mundos y de la Tierra.

Mighty Express : Temporada 4 (27/7/2021) La aventura continúa para este grupo de trenes y niños que se encarga de solucionar problemas con ingenio y mucho trabajo en equipo.

Centauria (30/7/2021) En una cruzada por reunirse con su jinete, una intrépida yegua de guerra recorre un mundo fantástico repleto de magia, aventuras y centauros que cantan.

Johnny Test (16/7/2021) ¿Cuántas travesuras pueden hacer un niño con una frondosa imaginación, su leal can y dos hermanas amantes de la ciencia? ¡No los desafíen, eh!

Cómo entrenar a tu dragón 3 (7/7/2021) Tras conocer a una criatura encantada, Hipo y Chimuelo se disponen a encontrar un paraíso legendario para dragones antes de que el malvado cazador Grimmel los alcance.

Kung Fu Panda 3 (1/7/2021) Po y su padre visitan un pueblo secreto de pandas, cuando un espíritu malvado amenaza a toda China, por lo que Po debe reunir un ejército de locales dispares.

Peppa Pig : Temporada 6 (15/7/2021) Continúan las aventuras de la pequeña cerdita que adora jugar con sus amigos y revolcarse en los charcos de barro. ¡Únete a la diversión total!

Viajes Pokémon: Parte 1 (1/7/2021) El joven entrenador Ash y su amigo Goh se convierten en colegas de investigación en el laboratorio del profesor Cerise y recorren el mundo para conocer más sobre Pokémon.

Viajes Pokémon: Parte 2 (1/7/2021) Ash y Goh prosiguen el viaje y exploran Pokémon junto con el profesor Cerise. ¡Ni siquiera el Equipo Rocket podrá impedir que se hagan expertos en Pokémon!

Viajes Pokémon: Parte 3 (1/7/2021) Ash y su Pokémon combaten en la Serie Mundial de Coronación mientras él y Goh siguen investigando con el profesor Cerise y conociendo Pokémon por doquier.

Viajes Pokémon: Parte 4 (1/7/2021) Las batallas y la investigación continúan mientras Ash y Goh viajan por el mundo. En su camino, se topan con viejos amigos, el Equipo Rocket, Pokémon legendarios y más.

ANIME



Resident Evil: La tiniebla infinita (8/7/2021) Años después de los horrores de Raccoon City, Leon y Claire se ven consumidos por una oscura conspiración cuando un ataque viral azota la Casa Blanca.

Transformers: La guerra por Cybertron - Reino (29/7/2021) Esta es la entrega final de la trilogía de Cybertron, que incluye momentos decisivos para los personajes de Beast Wars.

BEASTARS : Temporada 2 (15/7/2021) Tras aceptar sus instintos de depredador, Legoshi promete volverse más fuerte por Hal. Sin embargo, el asesino de herbívoros aún anda suelto.

Palabras que burbujean como un refresco (22/7/2021) Un muchacho tímido que se expresa con haikus y una joven alegre pero insegura pasan juntos un mágico verano tras conocerse en un día lleno de sol.