Netflix | Revisa los estrenos que llegan en agosto a la plataforma de streaming

Este año ha sido complicado para Netflix, ya no es el único líder en servicios de streaming, su popularidad ha ido bajando aunque se mantiene.

La llegada de Amazon Prime Video, Hbo Max y Disney Plus han hecho que la plataforma busque la forma de captar más suscriptores. Es por esto, que ya anunció los estrenos que llegarán en el mes de agosto.

Entre los más destacados se encuentra el estreno de la película El Stand de los Besos 3, que retoma la historia de Elle, Noah y Lee quien vive el último verano antes de irse a la universidad cumpliendo sus deseos previos a la nueva aventura.

En cuanto a las series, llega nuevamente Marie Kondo con una serie en donde tiene la extraordinaria misión de organizar un pueblo completo. Si hablamos de celebridades, Paris Hilton se enfrenta a la cocina con un show de cocina divertido y único.

A continuación, te contamos más detalles de las novedades de agosto.

Netflix | Revisa los estrenos que llegan en agosto



Series

- For Life: Cadena perpetua – Temporada 1 | 1/8/2021

– Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados | 3/8/2021

– En la cocina con Paris Hilton | 4/8/2021

– Control Z: Temporada 2 | 4/8/2021

– Hit & Run | 6/8/2021

– Escuadrón pastelero | 11/8/2021

– Por siempre jamás | 13/8/2021

- El Reino | 13/8/2021

– Nuevo sabor a cereza | 13/8/2021

– Valeria: Temporada 2 | 13/8/2021

– Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 | 17/8/2021

– The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5 | 17/8/2021

– Los derrotados | 18/8/2021

– La directora | 20/8/2021

– Todo va a estar bien | 20/8/2021

– Clickbait | 25/8/2021

– Remodelaciones de moteles | 25/8/2021

– Post mortem: Nadie muere en Skarnes | 25/8/2021

– Titletown High | 28/8/2021

– Chicas buenas: Temporada 4 | 31/8/2021

– ¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo | 31/8/2021



Películas

- Mudanza mortal | 4/8/2021

- La nube | 6/8/2021

- El stand de los besos 3 | 11/8/2021

- Beckett | 13/8/2021

- En el mejor momento | 18/8/2021

- Diarios de un intercambio | 18/8/2021

- Sweet Girl | 20/8/2021

- Él es así| 27/8/2021

- El quinto set | 27/8/2021



Documentales y especiales

– Shiny Flakes: El cibernarco adolescente | 3/8/2021

- Pray Away: La cruz dentro del clóset | 3/8/2021

– Cocaine Cowboys: The Kings of Miami | 4/8/2021

– Al Descubierto: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers | 10/8/2021

– Misha y los lobos | 11/8/2021

– Al Descubierto: Pacto con el diablo | 17/8/2021

– Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen | 18/8/2021

– Al Descubierto: Caitlyn Jenner | 24/8/2021

– Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia | 25/8/2021

– João de Deus: Curandero y criminal | 25/8/2021

– Remando a contracorriente | 25/8/2021

– Ride on time: Temporada 3 | 27/8/2021



Series y películas: Niños y familia

– Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones | 8/8/2021

– Rápidos y furiosos: Espías al volante – Temporada 5: Pacífico Sur | 13/8/2021

– La vida secreta de tus mascotas | 16/8/2021

– Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 5 | 17/8/2021

– The Loud House: La película | 20/8/2021

– Reunión familiar: Parte 4 | 26/8/2021

– Mi querido Arlo | 27/8/2021



Anime

– Darwin’s Game | 1/8/2021

– Rey chamán | 9/8/2021

– Monster Hunter: Leyendas del gremio | 12/8/2021

– Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai: Temporada 1 | 15/8/2021

– The Witcher: La pesadilla del lobo | 23/8/2021

– Edens Zero | 26/8/2021