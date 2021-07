Amazon Prime Video | Revisa los estrenos de la plataforma de streaming para agosto 2021

Mañana llega agosto y con él la lista completa de películas y series que estrenará Amazon Prime Video este mes.

El servicio apostó por una variedad de producciones, entre películas de acción, series animadas, animé y documentales. Agosto estará repleto de tìtulos para todos los gustos.

Revisa a continuación la lista destacada de series y películas disponibles en el servicio de streaming a partir del octavo mes del año.

Boss Level

Disponible desde el 4 de agosto.

Roy Pulver, un soldado retirado de las fuerzas especiales se encuentra atrapado en un programa de gobierno siniestro, que resulta en un ciclo de tiempo sin fin que conduce a su muerte.





Preacher (Temporada 4)

Disponible desde el 5 de agosto.

Se estrena la cuarta y última temporada de la serie de drama sobrenatural de la serie basada en el cómic publicado por Vertigo, subeditorial de DC Comics.

Dominic Cooper es el reverendo Jesse Custer, un predicador de un pequeño pueblo que es poseído por una criatura sobrenatural que le otorgará un poder especial.





Cruel summer

Disponible desde el 6 de agosto.

Es una serie thriller psicológico que se ambienta a lo largo de tres veranos en la década de los 90, en el que una popular adolescente desaparece, haciendo que una chica sin aparente relación con ella y muy tímida, pase a ser la más popular de la ciudad





Head Above Water

Disponible desde el 6 de agosto.

Elisa, una apasionada adolescente quiere disfrutar de sus 17 años en los Vercors, donde creció, pero su madre se marcha y la deja sola con su padre para que cuiden de su hermana. Una gran responsabilidad les hace cambiar su amor por odio.



El Faro

Disponible desde el 8 de agosto.

A finales del siglo XIX, Ephraim Winslow es enviado en un bote para servir como farero durante cuatro semanas en una pequeña y aislada isla frente a la costa de Nueva Inglaterra, bajo la supervisión de un anciano irritable llamado Thomas Wake.





Cementerio de animales

Disponible desde el 6 de agosto.

Clásica adaptación de Stephen King para amantes del cine de terror.



El parque mágico

Disponible desde el 6 de agosto.

June es una niña con una imaginación desbordante, a la que le gusta crear parques de atracciones imaginarios, mágicos. Ella los dibuja, los imagina, pero… ¿Puede un parque de atracciones creado con la imaginación convertirse en realidad?





Modern Love (Temporada 2)

Disponible desde el 13 de agosto.

La segunda temporada de esta producción cuenta con ocho episodios distintos que dan lugar a una serie de historias sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones de todo tipo.





Evangelion

Disponible desde el 13 de agosto.

Se estrenan las 4 entregas de esta saga de animación y ciencia ficción japonesa. El streaming concretará el estreno de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo y Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.



Nine Perfect Strangers

Disponible desde el 20 de agosto.

La serie se ambienta en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

La Casa del Caracol

Disponible desde el 20 de agosto.

El escritor Antonio Prieto decide pasar el verano en un pueblo de la serranía malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente novela.

Allí conoce a Berta, una mujer por la que siente una atracción instantánea, así como a algunos personajes peculiares sobre los que empieza a escribir e investigar.

Antonio comienza a descubrir que los locales guardan numerosos secretos y una perturbadora leyenda oculta. Lo que vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta que, a veces, la realidad supera con creces a los mitos.



Cats

Disponible desde el 22 de agosto.

Adaptación del 2019 del famoso musical de Andrew Lloyd Webber que se representó durante 21 años ininterrumpidamente en el West End de Londres y durante 18 años en Broadway (Nueva York).

Durante una sola noche, una tribu de gatos llamada Jellicles toma lo que se conoce como "la elección de Jellicle" y decide qué gato ascenderá a la capa Heaviside y volverá a una nueva vida.





Las Aventuras del Doctor Dolittle

Disponible desde el 22 de agosto.

El Dr. John Dolittle vive solo detrás de los muros de su exuberante mansión en la Inglaterra del siglo XIX. Su única compañía proviene de una variedad de animales exóticos con los que habla a diario.

Pero cuando la joven reina Victoria se enferma gravemente, el médico excéntrico y sus amigos peludos se embarcan en una aventura épica en una isla mítica para encontrar la cura.





Fernando (Temporada 2)

Disponible desde el 27 de agosto.

Esta nueva temporada sobre el piloto español Fernando Alonso se podrá ver la vuelta del excampeón a la Fórmula 1 después de 2 años de ausencia.





Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas

Disponible desde el 27 de agosto.

Nuevo episodio de la serie animada, donde Pete y su grupo buscarán al gato de navidad para poder conseguir algunos regalos.



UglyDolls: Extraordinariamente feos

Disponible desde el 29 de agosto.

Hace muchos años se crearon los muñecos para dar felicidad a todos los niños del mundo. Los más bonitos viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto.

Por el contrario, los Uglydolls, los muñecos de peluche imperfectos, viven en Feolandia, un mundo en el que nadie los juzga y en el que se sienten felices y protegidos. Pero, ¿qué pasaría si estos dos mundos se unieran?