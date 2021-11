La llegada de diciembre hace que las personas comiencen a prepararse para el término del 2021, de igual manera que lo hace Netflix con una gran cantidad de estrenos para diciembre, que se unen a su extenso catálogo de películas y series.

¿Cuáles son los estrenos de Netflix para diciembre?

Sin duda uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming es la segunda parte de la quinta temporada de La Casa de Papel, serie sobre un grupo de atracadores que llevan más de 100 horas encerrados en el Banco de España. Con esta última parte, la destacada producción española se despedirá de sus seguidores. Se estrena este viernes 3 de diciembre.

Otra de las series que se espera con ansias es Emily in Paris que llegará el próximo 22 de diciembre. La nueva temporada protagonizada por la actriz Lily Collins contará sus aventuras amorosas con Gabriel y un nuevo pretendiente en la siempre hermosa ciudad de Paris.

Eso no es todo porque también llegará la segunda temporada de The Witcher (17 de diciembre), las historias breves de Élite (15, 20 y 23 de diciembre) y la cuarta temporada de Cobra Kai, la ficción que hereda el espíritu de Karate Kid (31 de diciembre).

En el caso de las películas, para el último mes del año se esperan varios títulos nuevos como El poder del perro (1 de diciembre), Soltero hasta Navidad (2 de diciembre) y Fue la mano de Dios (15 de diciembre).

Uno de los más esperados es "Don't Look Up (No mires arriba)" (24 de diciembre), película sobre dos astrónomos que son obligados a viajar por el país para advertir a la población que un meteoro gigante se dirige directamente hacia el planeta.

Revisa los otros estrenos a continuación:

1 de diciembre: JoJo's Bizarre Adventure (T5 Volumen 2) y Lost in Space (T3)

3 de diciembre: Brooklyn Nine-Nine (T7) y La cinta de música

9 de diciembre: El chico de Asakusa

10 de diciembre: Saturday Morning All Star Hits! (T1), Cómo cargarse las Navidades (T2), Nos volvemos a casa! e Imperdonable.

16 de diciembre: Navidades en California: Luces de la ciudad

20 de diciembre: American Crime Story: El caso Lewinsky

21 de diciembre: Un padre no tan padre

24 de diciembre: A 1000 km de la Navidad

29 de diciembre: Gente ansiosa (Miniserie)

30 de diciembre: Kitz (T1)

31 de diciembre: Queer Eye (T6) y Quédate a mi lado (T1)