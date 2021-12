No cabe duda que Netflix es una de las plataforma de streaming más populares de la actualidad, ya que su catálogo contiene una gran cantidad de exitosas películas y series de todas partes de mundo, no obstante, no todo es color de rosa ya que cada cierto tiempo, la N roja anuncia que algunos títulos ya no estarán disponibles.

Este jueves, el servicio de streaming anunció que varios programas dejarán de ser parte de su catálogo a partir del 2022. En esta ocasión, una gran colección de contenido de Disney a través de 20th Television saldrá de la mayoría de las regiones del mundo.

Esto debido a que todos migran a su nueva casa Disney Plus y Star Plus junto a otra gran variedad de contenidos que no han llegado a Netflix.

¿Cuáles son los programas que saldrán de Netflix en enero?

Los títulos que saldrán de Netflix el 1 de enero de 2022 son:

- Sons of Anarchy

- Modern Family

- Family Guy

- New Girl

- Prison Break

- How I Met Your Mother

- Homeland

- Grey's Anatomy

- American Horror Story: Cult