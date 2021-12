Modern Family es una de las comedias más exitosas de los últimos tiempos, la ficción protagonizada por Sofia Vergara cuenta la historia de una familia muy especial, en donde al más puro estilo de The Office, revelan distintas anécdotas hablándole directamente a la cámara.

La comedia muestra la historia de los Pritchetts, una familia diversa que muestran a través de este mockumentary cómo es la vida de los integrantes de ella y las divertidas situaciones a las que se enfrentan. Por lo mismo, tienen distintas tradiciones para las festividades navideñas y los capítulos de las festividades son algunos de los favoritos de los fans.

¿Cuáles son los capítulos navideños de Modern Family y dónde verlos?

Recordemos que la Netflix anuncio que sacará de su catálogo a la popular serie de comedia a contar del 31 de diciembre, es por eso que solo tienes pocos días para disfrutar del programa en el servicio de streming.

Este es el listado de episodios de navidad de Modern Family

Bajo la cubierta de los pasillos | Temporada 1 Episodio 10

En el primer episodio navideño de la primera temporada Phil nota que hay una quemadura de cigarro en su casa y busca incansablemente quien de sus hijos lo hizo, amenazando con cancelar la navidad. Cam y Mitchell ayudan a Santa luego de que el coach tuviera algo que ver en su despido.

Express Navidad | Temporada 3 Episodio 10

Phil finalmente tiene el regalo perfecto para su suegro Jay. Sin embargo, ocurre algo que impide que el patriarca de los Dunphys pueda entregarlo.

El anciano y el árbol | Temporada 5 Episodio 10

Jay y Manny tienen la misión de encontrar el árbol de Navidad perfecto. Haley y Alex han tenido dificultades para ser elfos y la Sra. Claus en el centro comercial.

Blanca Navidad | Temporada 7 Episodio 9

En este episodio, Gloria lleva a toda la familia a una casa de madera en las montañas y, para sorpresa de todos, el clima es inesperadamente caluroso. La relación entre Andy y Hailey se pone a prueba durante el episodio.

Atascado en un momento | Temporada 10 Episodio 10

Este es uno de los episodios más emotivos de la serie. En el Hayley y Dylan anuncian una importante noticia que impacta a la familia.

La última Navidad | Temporada 11 Episodio 9

"The Last Christmas" es el último episodio de Modern Family Christmas de la serie. Luke está saliendo con Sherry, y Sherry es la ex novia de Manny. Jay está manipulando a Claire para que colabore en su negocio de perros.