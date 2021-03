"Se han puesto un poco populistas": Natalia Ducó cuestiona influencers tras críticas a su entrenamiento durante el embarazo

La deportista Natalia Ducó lanzó un duro raspacachos a los influencers de las redes sociales, después de recibir críticas por mantener el entrenamiento durante su embarazo.

En conversación con Giancarlo Petaccia a través de Instagram, la ganadora de Masterchef Celebrity habló sobre la alimentación y hábitos saludables, a propósito de su periodo de gestación.

Consultada por las críticas que le llegaron al evidenciar que seguía entrenando a pesar de su estado, Ducó especificó que "fue súper polémico, te juro, me decían ‘estás loca, vas a matar a tu hijo’, y yo tratando de transmitir y de educar. Obviamente que hay casos en que sí es muy peligroso, pero en mi caso, que no tuve ningún riesgo en el embarazo, estaba súper protegida con mis doctores y me estaban monitoreando todo el rato".

"Me decían que estaba loca y esa es la pega que hay que hacer tan importante, de entregar cultura y educación a la gente. Entonces al final me lo propuse, lo seguí compartiendo por las redes, porque es importante no siempre compartir lo que a la gente le cae bien y no enfrentar críticas. Yo enfrenté críticas porque creo profundamente que el deporte hace bien en todos los procesos de la vida. Y hay que romper esquemas".

Por eso valoró conversar con la ex figura de televisión, quien actualmente está radicado en Miami, donde estudió nutrición general y logró la certificación como health coach.

"Creo que Instagram, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora online y todos estos medios de redes sociales, son un canal de educación y están tomando un poquito el poder que tienen los medios de comunicación oficiales", destacó.

Pero, por otro lado, Ducó asegura que "los influencers, o la gente que entrega contenido, se han puesto un poco populistas, en el fondo solo dan el contenido que genera más likes y solo por caer bien, y creo que uno pierde la espontaneidad. Si tú tienes una línea y quieres compartir información de vanguardia que estás estudiando o estás en lo último de la alimentación, bacán".

"Tienes que ir en contra de la marea, porque si la marea está toda obesa y sigues diciendo que lo que la gente hace está bien, en el fondo no estás haciendo nada nuevo y todos van a seguir estando gordos".

"Para generar un cambio de mentalidad en el deporte o en la alimentación hay que cambiar. Para que las cosas cambien uno tiene que hacer un cambio radical de mentalidad. Yo creo que esa es la tarea, ser como uno es en el fondo, ser transparente y ser fiel a tus principios, porque sino yo creo que no vale la pena", sentenció la récord nacional del lanzamiento de bala.