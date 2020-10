Nano Calderón tras ataque a su padre: "Le pedí disculpas"

La mañana de este martes, el matinal Buenos Días a Todos dio a conocer la declaración judicial de Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña imputado por parricidio frustrado tras atacar a su padre, el abogado Hernán Calderón el pasado 11 de agosto.

El joven 23 años se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el centro penitenciario Santiago 1 tras la resolución del juez del Cuarto Juzgado de Garantía el 18 de agosto.

El programa entregó la versión del estudiante de Derecho sobre los dos incidentes protagonizados en el departamento de su padre. El primero de ellos, llamado “hecho 1”referiría al enfrentamiento de ambos luego de que este se enterara de los supuestos mensajes de índole sexual que le había enviado su progenitor a su novia, Rebeca Naranjo.

Nano cuenta su reacción tras conocer el testimonio de su pareja



“Me menciona que mi padre la estaba acosando un tiempo y me muestra unos mensajes, en donde salía una pregunta que mi padre le hacía a ella, preguntando si le excitaba acostarse con alguien menor a ella”, comenzó relatando.

“Me voy a la habitación de mi padre, a su baño específicamente, le digo que tenemos que hablar. Él estaba en la tina, me dice que después. Yo le digo que es muy importante, le menciono que lo que me dijo Rebeca, le pregunto si era cierto lo de acoso”, detalló.

Para corroborar la versión de su papá y la de su polola, el hermano de Kel Calderón decidió llamar a la joven venezolana y ponerla en altavoz para que repitiera lo que le había pasado.

Fue ahí cuando Nano perdió el control y reaccionó a golpear a su padre. “Una vez que ella confirma yo corto el teléfono, le lanzo un golpe a mi padre, un golpe con mi mano derecha, un golpe de puño hacia su cabeza”, reconoció.

“Quiero aclarar que en esta pelea yo insulté a mi papá, le dije que era un conch…, que cómo pudo hacerme esto. Pero jamás lo amenacé de muerte”, sostuvo.

Sin embargo, después procedió a disparar, aunque aclara que se preocupó de apuntar hacia la pared para no herir a nadie.

"Luego me alejo hasta la entrada del baño, me guardo el celular y con el arma doy un tiro desde el baño hacia el escritorio de la habitación, hacia un lugar específico donde no haya rebote ni daño a terceros”, explicó.

Nano Calderón y su polola Rebeca Naranjo | Foto: @nanocalderón97

El segundo enfrentamiento de Nano y su papá



Este nuevo encuentro fue el que terminó detonando todo. En su declaración, el joven da cuenta de los hechos que supuestamente protagonizó y por los cuales se le acusa de parricidio frustrado.

Puntualmente, Nano relata el momento cuando la pareja de su papá lo increpa por la situación y se forma una pelea entre ellos.

“Patricia al ver los mensajes tuvo una mini discusión con mi padre, le dice que esto lo veía venir y lo increpa dándole unos golpes como empujones en el pecho”, contó.

“En un momento mi padre se tambalea detrás y Patricia intenta agarrarlo y caen los dos encima de un velador que había en el living. Después de eso se paran rápidamente y mi padre se abalanza sobre mí y continuamos la pelea a la entrada del departamento”, agregó.

Tal como detalla, fue en ese momento donde surgió la pelea a golpes que terminó con el joven hiriéndolo con un cortaplumas en sus manos. Tras esto, Nano abandona el lugar y se toma la foto filtrada donde aparece en el ascensor del edificio.

"Mientras iba en el ascensor me fijé que tenía sangre en las manos, sin saber si era mía o de mi padre. Abro la cámara del celular y la pongo contra el espejo, apunto hacia mi hombro y tomo la foto para ver si tenía sangre sobre la espalda”, aclaró sobre la polémica instantánea.

Nano Calderón tras atacar a su padre | Foto: Bío Bío Chile

Nano se disculpa con su papá





En la declaración también se da cuenta que Hernán Calderón Jr. se habría comunicado con su progenitor para pedirle perdón por lo sucedido.

“Yo no llamé a mi papá, sólo hablé con él estando ya recluido en la cárcel. Ahí lo llamé, desde un celular que me facilitó Gendarmería y le pedí disculpas”, cerró.