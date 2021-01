El paseo que une a la familia: Nano Calderón disfruta de la vida junto a su madre Raquel Argandoña

El fin de semana fue de reconciliación para la familia, o al menos eso dejaron entrever las historias que publicó Nano Calderón donde muestra por primera vez, desde que su familia enfrentó el escándalo en 2020, que está compartiendo con su madre Raquel Argandoña.

Desde que se cerró todo el proceso judicial en torno al joven de 23 años después de que apuñalara a su padre en agosto pasado, mamá e hijo nunca se habían mostrado juntos al menos de manera pública.

Ahora, en medio de un patio de pastos verdes, al parecer de un hotel capitalino, y al calor del fin de semana, el hermano de Kel mostró cómo la panelista de "Bienvenidos" y su polola Rebeca Naranjo juegan junto a Coca, la perrita de la pareja, corriendo por el lugar.

Ciertamente un panorama completamente positivo en contraste con los dos meses de prisión preventiva que tuvo que enfrentar Nano el año pasado, recluido en el penal Santiago 1 y posteriormente con un internamiento en una clínica psiquiátrica del sector oriente de la capital.

Recientemente, el fundador de "Speed Demons" aseguró que no se arrepentía de nada de lo que ocurrió en torno a la figura de su padre, añadiendo que "he recibido muchísimo cariño, fotos en la calle, comentarios positivos como nunca de hecho. En persona nunca he recibido un mal comentario, yo camino tranquilo en todos lados".

Esa actitud positiva ahora se refleja en el tierno momento que vivió con sus familiares el fin de semana:

