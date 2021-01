Nano Calderón señala que no se arrepiente de nada y además confirma que continua estudiando

El hijo menor de Raquel Argandoña se convirtió en tema obligado de todos los medios durante el 2020, esto tras agredir a su padre Hernán Calderón con un cuchillo en agosto pasado, lo que llevo a que el joven estudiante pasará varios meses en prisión preventiva.

Nano era estudiante de derecho en aquel entonces, por lo que ante el complicado momento judicial que pasaba muchos se preguntaban si era posible que el joven pudiese terminar la carrera, ya que según lo establecido en el numeral tercero del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, se establece que para poder ser abogado se requiere no haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva’.

Tras la duda el hermano de Kel respondió a través de Instagram las consultas que tenían algunos de sus seguidores.

Sobre el tipo de comentarios que ha recibido desde que salió el hijo de Raquel respondió que "he recibido muchísimo cariño, fotos en la calle, comentarios positivos, como nunca de hecho, En persona nunca he recibido un mal comentario, yo camino tranquilo en todos lados al que le caiga bien, bacán y al que no a crearse una cuenta fake pa llorar por insta"

También le consultaron si es que se arrepentía de algo a lo que señaló que "no". Y sobre si podrá continuar sus estudios, el joven de 23 años señaló que “sí, de hecho sigo estudiando”.

recodemos que Calderón fue sentenciado por los delitos de amenazas, daños y lesiones. De ahí que su sentencia no implica una estadía en la cárcel.